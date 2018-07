El Valencia CF acaba de adoptar una medida discriminatoria y que ha encendido los ánimos de los padres de las niñas que juegan en su cantera. El club presidido por Anil Murthy ha decidido suprimir la escuela de fútbol base de pago para la temporada que viene para centrarse en la Academia, que está integrada por futbolistas que no pagan. Sin embargo, esto no afecta al fútbol base femenino, por lo que las niñas tendrán que seguir abonando 800 euros de cuota o 900 si lo pagan a plazos.

El Valencia justifica que se trata de una estrategia dirigida a impulsar la cantera masculina a modo de alto rendimiento, lo que supondría poder nutrir al primer equipo con los mejores jugadores de su fútbol base. Pero el club ché no ha tenido en cuenta en este esquema a las féminas, que también cuentan con un equipo en la élite del fútbol femenino español y que la temporada pasada acabó en un meritorio quinto puesto en la Liga Iberdrola.

Este trato discriminatorio ha provocado que algunos padres estén indignados. "Una niña se sentirá discriminada por el simple hecho de ser una mujer y entenderá que el fútbol sólo es un deporte para hombres", asegura alguno. La gestión de la sección femenina corre a cargo de la Fundación del Valencia CF, sin embargo tanto chicas como chicos visten el mismo uniforme y lucen el mismo escudo que los chicos. Todos pertenecen al mismo club y a una misma estructura, sin embargo no cuentan con los mismos privilegios.

Compromís pide al Valencia que rectifique

Por eso, la diputada de Compromís en las Corts Valencianes, María Josep Ortega, ha pedido al Valencia CF que iguale las condiciones económicas entre los jugadores y las jugadoras de su cantera. "Es necesario que los directivos reconsideren su postura y que si deciden cobrar, sea una medida aplicable en toda la escuela deportiva y que no se discrimine por razón de sexo", señaló la portavoz.

María Josep Ortega: "Un equipo de fútbol como el Valencia no puede presumir de dedicar parte del presupuesto a programas de igualdad de género mientras aplica tarifas diferentes en función del sexo"

Según Ortega, "no hay ningún argumento que justifique tomar una medida como esta, que provoca desigualdad de género entre las niñas y los niños. Este tipo de discriminaciones son las que hacen que en el deporte hombres y mujeres no sean iguales, que no tengan las mismas oportunidades, ni el mismo reconocimiento".

"Un equipo de fútbol como el Valencia no puede presumir de dedicar parte del presupuesto a programas de igualdad de género mientras aplica tarifas diferentes en función del sexo", prosiguió.

"Precisamente, para evitar situaciones como esta que se ha producido en la cantera del Valencia con el cobro de cuotas solo a las niñas, la también diputada de Compromís, Marian Campello, y yo estamos trabajando en una propuesta para combatir las desigualdades de género en el deporte", ha explicado María Josep Ortega.