Abengoa logra una plusvalía de 108 millones con la venta del 25% de su filial estadounidense

Abengoa ha cerrado la venta a la canadiense Algonquin Power & Utilities de una participación del 25% del capital de su filial estadounidense, Atlantica Yield, 607,56 millones de dólares (489 millones de euros), con una plusvalía de aproximadamente 108 millones de euros, según una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Abengoa utilizará los fondos para devolver parte de la deuda del rescate. El pasado noviembre, cuando la firma andaluza anunció el acuerdo para la venta con Algonquin el acuerdo, apuntó que unos 500 millones de dólares (más de 400 millones de euros) se destinarán al repago de la deuda, conforme a los contratos de financiación.

Abengoa mantiene un 16,5% de Atlantica, que cotiza en el mercado Nasdaq de Nueva York, participación sobre la que el grupo canadiense tiene una opción de compra a 24,25 dólares por acción a ejercitar durante el primer trimestre. El presidente de Abengoa, Gonzalo Urquijo, dijo esta semana en una teleconferencia con analistas que sigue habiendo mucho interés en la participación residual, aunque la prioridad es vendérsela a Algonquin.

En el contexto de la operación, los dos grupos firmaron un acuerdo estratégico mediante el que, entre otros aspectos, se comprometieron a la constitución de una nueva compañía cuyo objetivo sería el desarrollo internacional y la construcción de infraestructuras de energía y agua: Abengoa-Algonquin Global Energy Solutions (AAGES).

La creación de esta sociedad, que ahora se hace efectiva, supone nuevas oportunidades para Abengoa, ya que ésta dispondrá de derechos exclusivos para desarrollar tanto la ingeniería y construcción (EPC) como la Operación y Mantenimiento (O&M) de todos los proyectos que desarrolle AAGES, así como un derecho preferente para el 'EPC' del resto de proyectos que desarrolle APUC.

Asimismo, esta alianza permite acelerar la construcción y venta de activos concesionales de Abengoa a Atlantica Yield, actualmente bajo los acuerdos ROFOs (Right of First Offer) existentes entre ambos, lo que supone otro paso más en el plan de desinversiones de Abengoa.

Plan de viabilidad de Abengoa

La operación de la venta de Atlantica Yield forma parte de la estrategia de desinversiones de Abengoa y representa un nuevo avance en el proceso de viabilidad en el que la compañía se encuentra inmersa.

La venta de su participación en Atlantica se suma a las anunciadas en los últimos meses de la planta desaladora de Ghana, la central de ciclo combinado Norte III, Bioenergía Europa, Bioenergía USA, la planta termosolar Ashalim en Israel, la desaladora Qingdao en China o la filial Abentel a Ericsson, entre otras.