Las acciones de Clínica Baviera repuntan casi el 11% tras permanecer suspendidas por las noticias sobre su venta

MADRID.— Los títulos de Clínica Baviera regresaron al parqué con un repunte de casi el 11%, después de haber permanecido suspendidos desde la apertura por las noticias sobre la intención de Corporación Financiera Alba y otros accionistas de vender cerca del 40% del capital.



En concreto, las acciones de Clínica Baviera marcaron un primer precio de 9,25 euros, lo que supone una subida del 10,91% respecto a los 8,34 euros a los que cerró el pasado viernes. Poco después de volver a cotizar, los títulos marcaban a las 12:10 horas un máximo de 9,60 euros, lo que suponía un repunte del 15,11%.







Alba y otros dos accionistas están estudiando la venta de su participación en el capital social de Clínica Baviera, ligeramente inferior al 40%, según ha confirmado el holding inversor de la familia March a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este porcentaje de la red de clínicas oftalmológicas presenta actualmente un valor en Bolsa de unos 54 millones de euros.



Esta eventual venta se enmarca en el análisis de alternativas estratégicas que Alba y otros dos socios (Grupo Zriser y Netsa Investments) han encargado al asesor financiero Rothschild y que podría culminar en la venta de sus participaciones en Clínica Baviera a un tercero.



Alba posee un 20% de Clínica Baviera, que a cierre de septiembre presentaba un valor en libros de 28,7 millones de euros, mientras que Zriser y Netsa cuentan con algo menos del 20%.



Entre todas suman un porcentaje inferior al 40%, por lo que en el caso de que la venta parcial o total de sus participaciones superase el 30% del capital, el comprador estaría obligado a lanzar una oferta pública de adquisición de acciones (OPA).



El holding inversor de los March ha aclarado a la CNMV que el mandato que han dado a Rothschild "no incluye un compromiso de venta de ninguno de estos accionistas". Eso sí, Alba ha confirmado que ha recibido ya varias muestras de interés de potenciales compradores, aunque "no se ha tomado ninguna decisión ni alcanzado ningún tipo de acuerdo".



Por su parte, los hermanos Baviera, Eduardo y Julio, propietarios de cerca de otro 20% del capital social de Clínica Baviera, han explicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que no han dado "ningún mandato" para la venta de sus participaciones, pero no descartan sumarse a este proceso en función de cómo evolucione el mismo.



El diario Expansión publica en su edición de este martes que el grupo chino Aier prepara una OPA para hacerse con Clínica Baviera tras el interés de Corporación Financiera Alba, propietaria de un 20% de la sociedad, y de las familias Serratosa y Mora-Figueroa, propietarias de otro 20%, de buscar comprador para esta red de clínicas oftalmológicas.