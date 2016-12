Podemos apoya boicot a Coca-Cola y acusa a la empresa de intimidar a los trabajadores

MADRID.- El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha mostrado este viernes su apoyo al boicot a Coca-Cola promovido por los empleados de esta empresa que trabajan en la planta de Fuenlabrada y ha acusado a la compañía de intimidar a los trabajadores.



"Hay que seguir sin beber Coca-Cola, porque Coca-Cola está atacando los derechos de los trabajadores", ha asegurado Iglesias en declaraciones a los periodistas durante un acto de protesta convocado por el sindicato CCOO frente a la sede nacional del PP, en la calle Génova.



Los trabajadores denuncian desde hace meses que la compañía incumple las condiciones exigidas por la Justicia desde que fueran readmitidos en el centro de Fuenlabrada, después de que el Tribunal Supremo declarara nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aprobado por la embotelladora Coca-Cola Iberian Partners, ahora integrada en Coca-Cola European Partners (CCEP).







"Coca-Cola no sólo se está negando a reincorporarles al mismo puesto y a las mismas condiciones en las que estaban, sino que están intimidando a los trabajadores. Me acaban de decir que hay vigilantes armados vigilando a los trabajadores, que hay persecución por hacer sindicalismo", ha denunciado Iglesias.



En su opinión, "no se puede consentir que una multinacional pretenda humillar a trabajadores españoles a los que han dado la razón los tribunales".

Trabajadores de Coca-Cola durante la concentración que han protagonizado ante la sede nacional del PP, en la que han estado acompañados por el líder de Podemos, Pablo Iglesias. EFE/Chema Moya

Además, el secretario general de la formación morada ha insistido en que su partido se situará del lado de la "oposición social al PP y a estas grandes multinacionales" para garantizar que se cumplen los derechos laborales.



Por su parte, Coca-Cola European Partners (CCEP) ha negado en un comunicado que la empresa intente intimidar a sus trabajadores y ha garantizado que cumple con todas las sentencias judiciales después de que el Expediente de Regulación de Empleo fuera declarado nulo. "Es radicalmente falso que la empresa esté realizando ningún tipo de acción intimidatoria contra los trabajadores de éste, ni de ningún centro. CCEP está haciendo todo lo posible para poner fin a este conflicto y espera de los trabajadores de Fuenlabrada el mismo espíritu para no comprometer, ni perjudicar el futuro de la empresa", han defendido la embotelladora.



Subida del SMI

De otro lado, el líder de Podemos ha criticado la subida de un 8% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pactada por PP y PSOE por considerar que apenas supone unas "migajas" para los trabajadores. Iglesias ha calificado de "vergüenza" lo ocurrido y ha manifestado su oposición a este acuerdo. "He tenido oportunidad de hablar con el secretario general del sindicato Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, y me ha transmitido que están indignados, es una falta grave en la confianza", ha lamentado.



El líder de Podemos ha recordado que fue la formación morada la que primero planteó aumentar el salario mínimo, hasta los 800 euros en los dos primeros años de legislatura y hasta 1.000 en cuatro años, mientras que con la subida pactada ahora este concepto ascenderá a 707,6 euros al mes.