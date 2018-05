La 'app' que cambia la forma de buscar piso con el móvil

El año 2017 concluyó con un crecimiento de un 16,3% en la venta de inmuebles. Una tendencia positiva del sector que va a continuar durante 2018. Hay una buena noticia para todos aquellos que se encuentren en plena búsqueda de piso, tanto para compra como para alquiler. BBVA acaba de lanzar 'Valora View', la primera 'app' del sector bancario europeo para buscar piso a través de la tecnología de la realidad aumentada.



Para utilizar esta nueva aplicación no hace falta ser cliente del banco. Cualquier usuario puede descargarse la aplicación, disponible tanto para Android como para iOS. Para utilizarla, tan solo debe ir por el barrio que le gusta, abrirla, apuntar con su teléfono móvil a un edificio concreto y, a través de la realidad aumentada, la aplicación le informa de si hay alguna vivienda en venta o alquiler en el portal web ​ Idealista​ , en el edificio escogido o su entorno.



"Una de las grandes ventajas de​ ​ Valora View​ es que permite al usuario consultar los valores de cualquier vivienda y realizar una simulación de cómo sería su hipoteca para un inmueble determinado y, si lo desea, solicitarla desde la propia aplicación", ha apuntado Gabriel González Gil, responsable de Producto Digital de BBVA España.



Por otro lado, los usuarios de Valora View contarán con la ayuda de un mapa inteligente, desde el que también se accede a las viviendas disponibles, donde se muestran los precios medios del barrio y permiten al usuario ver aquellas zonas, a través de diferentes colores, que más se ajustan a su presupuesto.



Además, Valora View aporta información útil del inmueble, y características detalladas del barrio en el que se encuentra la vivienda.



Este servicio es gratuito para clientes y no clientes del banco y se apoya en el Big Data para proporcionar a los usuarios información y precios recomendados de compra y alquiler de inmuebles. BBVA se asienta con herramientas pioneras en el mercado como la entidad bancaria más innovadora de nuestro país, una apuesta estratégica que le valió en 2017 el nombramiento, por parte de Forrester Research, como la mejor app del mundo.



¿Comprar o alquilar?

BBVA Valora, la primera herramienta lanzada por una entidad bancaria para ayudar al usuario en la toma de decisiones a la hora de comprar o alquiler también crece. Disponible también para clientes y no clientes de la entidad bancaria, la herramienta es capaz de devolver al usuario un precio de compra o alquiler, así como los valores negociados para ambas opciones. Este servicio, acompaña al cliente antes, durante y después de la decisión, ya que incluso es capaz de mostrarle cuál sería su patrimonio no financiero o simular, entre otras cosas, el valor de un seguro de hogar.



Una de las grandes novedades de esta innovadora herramienta es que puede mostrar al interesado si, para una determinada vivienda y situación financiera, es más rentable​ ​comprar o alquilar, con varios horizontes temporales.



"BBVA Valora calcula los diferentes costes e inversiones necesarias para comprar una casa o alquilar una casa, y ofrece información al usuario sobre cuál de las dos opciones es más ventajosa para él", asegura Manuel Moure, director de Productos Digitales de BBVA España.



A día de hoy, ​ BBVA Valora​, pionera en el mercado español del uso de Big Data para el mercado inmobiliario, acumula más de 2,5 millones de búsquedas de clientes y no clientes de la entidad financiera. Más de 730.000 personas han realizado una simulación de cómo sería su hipoteca para un determinado inmueble.