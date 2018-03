Atlantia compra un 15% de Eurotunnel en plena batalla de opas sobre Abertis

El grupo italiano Atlantia dijo el viernes que ha invertido 1.056 millones de euros en la compra de una participación del 15,49% en el capital social del grupo francés Getlink, que gestiona el Eurotunel, convirtiéndose en el principal inversor del túnel que une Gran Bretaña y Europa Continental. Con la operación, la empresa controlada por la familia Bennetton se ha hecho con una participación del 26,66% en los derechos de voto de la empresa francesa.

El gestor italiano de aeropuertos y autovías anuncia esta inversión, con la que entra en infraestructuras ferroviarias, mientras está pendiente de la batalla de OPAs que libra por Abertis en España.

Atlantia dijo en un comunicado que ha pagado 12,4 euros por cada acción de Getlink. Compró la participación que estaba en manos de un vehículo controlado por fondos gestionados por Goldman Sachs Infrastructure Partners.

Getlink tiene encomendada la gestión de los túneles bajo el Canal de la Mancha y otras infraestructuras hasta 2086. A través de esta conexión, la firma gestiona anualmente el tránsito de 20 millones de viajeros, 1,6 millones de camiones y 2,5 millones de vehículos. Además, se encargará de gestionar la futura conexión eléctrica entre Francia y Reino Unido.

La concesionaria del Eurotunnel facturó 1.033 millones de euros en 2017, cuando generó un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 526 millones.

Atlantia desligó esta compra de la opa en España y aseguró que la entrada en Eurotunnel no afectará a la puja por Abertis, por la que ha lanzado una oferta de 16.341 millones de euros que además tiene intención de mejorar. "No son operaciones alternativas, son totalmente diferentes, y podemos acometer las dos al mismo tiempo tanto desde el punto financiero como desde el estratégico", aseguró el consejero delegado de la firma italiana, Giovanni Castellucci. "No cambia nada, son dos operaciones paralelas", añadió durante la presentación de los resultados de Atlantia de 2017.

En esta línea, el primer ejecutivo de Atlantia y su director financiero, Giancarlo Guenzi, indicaron que la inversión en el Eurotunnel, si bien supone su entrada en Reino Unido y su primera participación en activos ferroviarios, no supone un cambio de estrategia para la compañía por el que vayan a comenzar a apostar por este tipo de infraestructuras. "Seguimos centrados en autopistas y aeropuertos", indicaron.

En cuanto a su OPA por Abertis, los primeros directivos de Atlantia insistieron en reiteradas ocasiones en que "no tomarán una decisión sobre su mejora hasta que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe la OPA competidora de ACS".

"Hablar sobre ello antes sería inútil", añadieron los directivos de ante las insistente preguntas de los analistas. En la actualidad, la italiana ofrece 16,50 euros por cada acción de Abertis, si bien prevé acometer un 20% de la operación mediante un canje de acciones a razón de una por 0,697 acciones de italiana.

La compañía italiana, con la que Abertis quiso fusionarse sin éxito a comienzos de la pasada década, cerró 2017 con un beneficio de 1.172 millones de euros, un 4% más que un año antes. La firma elevó un 9% su facturación, hasta los 5.973 millones, y un 8% su Ebitda (3.664 millones). Atlantia cerró el año con una deuda neta de 9.496 millones de euros, un 18,6% menos que un año antes.