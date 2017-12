Bankia favorece la transformación digital de las pymes

En este siglo las fronteras las pone la tecnología y es una obligación para toda aquella compañía que quiera competir en un mercado global adaptarse a la situación actual.

Bankia impulsa una herramienta para ayudar a las Pymes en su transformación digital. Las empresas se enfrentan a la imprescindible tarea de estar presentes en la red para poder acceder a todos los públicos en cualquier lugar del mundo.

La principal razón por la que las empresas tienen que desarrollar una estrategia de marketing para digitalizar su negocio es que tanto sus clientes como sus posibles clientes ‘están’ en Internet.

Actualmente., solo el 29,4% de las microempresas españolas tiene página web, según Bankia, mientras que tres de cada cuatro españoles utilizan regularmente la Red.

No basta con estar en Internet, hay que estar bien, con calidad y es ahí donde Bankia Índicex puede ayudar a evaluar el grado de digitalización de los negocios y la calidad de su presencia en la red, además de ofrecer recomendaciones para mejorarla

El índice de competitividad digital es una nota que puntúa del 0 al 10. El algoritmo de Bankia Índicex comprueba la competitividad de la web a través de más de 100 parámetros, que a su vez se engloban en nueve áreas de medición con diversos pesos en la nota final.

Los aspectos más importantes en la medición de Bankia Índicex son:



Posicionamiento SEO: Si no encuentran tu web, no existes en la red.

Movilidad: Una experiencia de usuario desde cualquier dispositivo es esencial, más aún cuando los internautas son cada vez más “móviles” y usan sus smartphones y tablets para su búsqueda de información y operatividad en la red.

Experiencia de usuario: Es esencial facilitar la navegación en la web.

Seguridad: Sin seguridad no hay confianza. Y sin confianza no hay negocio. Averiguar los posibles fallos de seguridad de las páginas web y sus niveles de riesgo es fundamental.

Marketing digital: Con una buena estrategia de marketing digital las empresas podrán colocar su publicidad en la ventana adecuada.

Contenidos: Decir la palabra justa en el momento adecuado puede ser clave para llevar a cabo una venta. Ese discurso puede tener forma de post, newsletter, chat o vídeo.

Redes Sociales: Si la pyme no está en ellas, o no está correctamente, perderá oportunidades de negocio.

E-commerce: Hay que facilitar el pago y recepción de los productos.

Analítica Web: En internet todo es medible y hay que tener presente que el acceso y gestión de esos datos es indispensable para adaptarse a lo que los clientes buscan y quieres.



Bankia también proporciona la herramienta “Exporta” sobre los países en los que las empresas, según su sector, tienen más oportunidades de negocio.

Antes de embarcarse en una estrategia de internacionalización es importante conocer ciertos aspectos como qué productos puedes exportas a determinados países o los aspectos culturales que marcan cada región.

Esta herramienta es de mucha utilidad para aquellas empresas que quieren aumentar su negocio a través de la internacionalización y necesitan conocer datos macroeconómicos de determinado país o necesitan comparar las características de sus productos con las de los mercados en los que están interesados.