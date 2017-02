BBVA espera a que el Supremo se pronuncie para fijar su vía exprés en las cláusulas suelo

El presidente de BBVA, Francisco González, ha avanzado este miércoles que la entidad devolverá de manera exprés lo cobrado de más por cláusulas suelo poco transparentes en el momento en el que el Tribunal Supremo estudie la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y fije un esquema de pago. "Vamos claramente a actuar con diligencia, dentro de la Ley e intentando defender los intereses de nuestros accionistas. Vamos a pagar rápidamente tan pronto como se establezca el sistema de pago a partir de la sentencia del Supremo", ha señalado González en rueda de prensa de presentación de resultados anuales.

González ha detallado que en el momento en el que el banco conoció la sentencia del Tribunal de Justicia europeo "montó un equipo muy potente para recibir las reclamaciones" de sus clientes, además de habilitar su página web, el correo y otros canales, entre ellos las sucursales.

El presidente del BBVA, Francisco González, durante la presentación de los resultados de la entidad en 2016. REUTERS/Susana Vera

Según ha avanzado, está previsto que el alto tribunal analice el próximo 15 de febrero cómo aplicar la sentencia europea a la jurisprudencia española, momento en el que la entidad prestará atención al tratamiento que se da a las cuestiones de "cosa juzgada", prescripción o tipos de interés.

El presidente de la entidad ha insistido en que las cláusulas de BBVA eran legales, según la sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2013, pero ha precisado que lo que se produjo entonces fue un cambio de las reglas del juego. "No es mala práctica, son nuevos criterios de transparencia", ha añadido.

Al ser preguntado por si la entidad se encuentra más cercana a Bankia (que devolverá todo lo cobrado de más por este concepto) o de Sabadell (que no aplicará el Real decreto sobre cláusulas suelo), el presidente de BBVA ha indicado que el banco se mantendrá "en la buena posición", que es aquella que respeta tanto a clientes como a accionistas. "Me gustaría ser Papa Nöel todas las mañanas, pero somos administradores de una gran sociedad. Vamos a evitar toda la conflictividad que podamos y vamos a hacer las cosas bien, y esto no significa estar en los extremos", ha sentenciado.

El banco revisará al "alza o la baja" de sus provisiones, según las reclamaciones y devoluciones que se realicen

El consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, ha señalado que a mediados del año pasado el banco comunicó al mercado que su exposición máxima a las cláusulas suelo sería de 1.200 millones de euros, una cifra que se ha visto reducida después de que un auditor independiente haya llevado a cabo un estudio sobre la cartera hipotecaria de la entidad atendiendo a diversas casuísticas.

Como consecuencia de este análisis, el banco ha provisionado 577 millones de euros, importe que, según ha precisado Torres, está avalado por el auditor externo y los dos auditores de la entidad, "el entrante y el saliente". "Es una buena estimación", ha añadido, al tiempo que ha aclarado que conforme se vayan produciendo las reclamaciones y las devoluciones, el banco hará ajustes "al alza o la baja" de sus provisiones en los próximos trimestres.

Ni González ni Torres han adelantado las reclamaciones por cláusula suelo que ha recibido la entidad, ni el número de clientes que van a poder beneficiarse de la devolución. "Es pronto para dar cifras porque la casuística es muy diversa", ha concretado.

Nueva ley hipotecaria

González, además, ha señalado que considera que la nueva Ley hipotecaria que está desarrollando el Gobierno podría encarecer las hipotecas, debido a que deberán cumplir más requisitos, pero valora positivamente que la norma pueda aportar más transparencia a la hora de formalizar los contratos. "Cuando hay cambio de normas a mitad de partido se perjudica a todos, incluidos los consumidores. Todo esto hace que se encarezcan las prestaciones de hipotecas. Cuantos más requisitos, el producto es más caro y no creo que esto conduzca a nada bueno", ha señalado González en rueda de prensa de presentación de resultados anuales.

El presidente de BBVA ha deseado que la nueva norma aporte "muchísima transparencia" y ha indicado que si esta reforma se hubiera acometido hace diez años, los bancos no estarán afrontando hoy en día problemas como los relacionados con las cláusulas suelo poco transparentes o los gastos hipotecarios.

"Cuanto más pronto salga esa Ley y fije con claridad los criterios de transparencia, mejor para todos", ha subrayado el presidente de BBVA, quien espera que la ley sea "buena" y "lo mejor para todos".

Por otra parte, el consejero delegado de la entidad, Carlos Torres, ha manifestado que el banco hace tiempo que cambió las cláusulas de sus contratos relativas a los gastos hipotecarios, de modo que ya asume los importes de notaría y registro de las nuevas hipotecas.