El beneficio de OHL se desploma un 93% por el efecto divisa y las pérdidas en proyectos internacionales

MADRID.- OHL obtuvo un beneficio neto de 3,9 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 93% menos que el ejercicio anterior, lastrado por la "fuerte devaluación" del tipo de cambio de las divisas en los diferentes mercados en los que opera. Los resultados del grupo que preside Juan Villar-Mir reducen su caída a un 57,9% en caso de descontar el efecto divisa, según informó la compañía de construcción, concesiones y servicios.



No obstante, el descenso deriva de otros impactos que afectan negativamente a las cuentas del grupo. Así, el resultado incluye pérdidas de 105,4 millones contabilizadas en el proyecto de un hospital en Montreal (Canadá) y la sanción de 34,1 millones impuesta por la Comunidad de Madrid por el Cercanías Móstoles-Navalcarnero, que la empresa registra "siguiendo un principio de prudencia" y a pesar de estar recurrida.







OHL no pude amortiguar enteramente estos efectos con las plusvalías generadas con la venta de un 7% de Abertis (114 millones de euros), y la de un 28% del Metro Ligero Oeste de Madrid y la consiguiente puesta en valor de la participación del 23% restante (41 millones). Además, la venta de un 24% de su participación en el mayor autopista de México al fondo IFM y de un 4,4% adicional de Abertis no se incluyen en los resultados, dado que ambas transacciones se cerraron en octubre.



Estas desinversiones comienzan no obstante a tener reflejo en el endeudamiento neto de OHL, que se redujo un 4,2% desde comienzos de año y al cierre del pasado mes de septiembre se situaba en 3.838,5 millones de euros. La deuda con recurso a la matriz se sitúa en 973 millones, más del doble (+156,4%), si bien aún no se ha materializado la prevista amortización con los recursos obtenidos con la última venta de Abertis.



En el plano operativo, la cifra de negocio de OHL creció un 2% entre los pasados meses de enero y septiembre, hasta sumar 3.116,9 millones de euros, de los que el 81% procedió de la actividad internacional. El beneficio bruto de explotación (Ebitda) se situó en 571,2 millones de euros, un 17,2% menos. En caso de descontar el impacto del cambio de divisas, los ingresos de la compañía crecerían un 5,8% y el Ebitda caería un 5%.

Áreas de negocio

Por áreas de negocio, destaca la de Concesiones, que creció un 26,6% y aportó 407,5 millones, fundamentalmente por cobro de peajes.



La tradicional actividad constructora es la única que cayó, un 1%, a pesar del incremento del negocio (+41%) en Estados Unidos tras los últimos proyectos logrados en el país, de forma que generó 2.615 millones de euros. A cierre de septiembre, OHL contaba con una cartera de contratos pendiente de acometer por valor de 5.866,5 millones de euros, de las que el 81% se sitúan en el exterior.



La nueva división de construcción industria, que la compañía busca vender, se desplomó un 26,2%, hasta 187,4 millones, por la conclusión de proyectos en curso. Su cartera de obras se sitúa en 221 millones, si bien no incluye los últimos proyectos logrados en Colombia y Perú, que más que duplicarían la cartera actual.

Inmueble de la Operación Canalejas. EFE

Además, OHL prevé cerrar antes de que concluya el año la venta de alrededor del 40% del llamado Proyecto Canalejas, el complejo de viviendas, comercial y hotelero de lujo que levanta en un conjunto de edificios históricos del centro de Madrid, así como del resort turístico de México Mayakobá. Las dos ventas se incluyen en el programa de desinversiones que la compañía lanzó a finales de julio, dentro de una estrategia de corto plazo centrada en reducir su endeudamiento.



La compañía que preside Juan Villar-Mir prevé ingresar unos 300 millones de euros con ambas transacciones, importe que cobraría ya en el primer trimestre de 2017, según indicó su consejero delegado Tomás García Madrid.



OHL asegura contar con ofertas de inversores "solventes" tanto para entrar en Canalejas como para quedarse con Mayakobá, según aseguró el consejero delegado durante la presentación a analistas de los resultados trimestrales.

Acuerdo con Turquía sobre el Proyecto Marmaray

Asimismo, García Madrid adelantó un principio de acuerdo con Turquía sobre el denominado Proyecto Marmaray, el corredor ferroviario que une los continentes de Europa y Asia a través de un túnel submarino bajo el estrecho del Bósforo, en Estambul.



En virtud del acuerdo, OHL se quedará como subcontratista, esto es, sólo acometerá las obras de construcción pendientes (el 65%) del total para las empresas locales que se quedarán con el proyecto, que además contará con mayor plazo para su conclusión. De esta forma, la compañía española evitará las eventuales penalizaciones y eliminará los riesgos asociaciones a la ejecución.



Este es uno de los proyectos internacionales en los que OHL afronta distintas dificultades y que, según la compañía, actualmente representan alrededor del 10% de su cartera total de obras pendientes de acometer, valorada en 5.866 millones de euros.