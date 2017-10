La biotecnológica Oryzon se dispara en bolsa tras anunciar el cambio de sede de Barcelona a Madrid

Las acciones de la empresa biotecnológica catalana Oryzon se disparan en bolsa este miércoles, después de que en la víspera hubiera anunciado el traslado de su sede social desde Cornellà de Llobregat (Barcelona) a Madrid.

En los primeros movimientos del mercado, los títulos de la biotecnológica avanzaban más de un 10%, a mediodía, la subida alcanzaba el 22%, y luego volvían a contenerse hasta el 11%, para intercambiarse a un precio de 2 euros. El volumen de acciones de la empresa que se están negociando es un 700% superior a la media de los últimos cinco días y un 378% a la media de los últimos 90 días.



Oryzon es una empresa biofarmacéutica en fase clínica que descubre y desarrolla innovadoras terapias basadas en epigenética para pacientes de cáncer y trastornos neurodegenerativos. En 2016 registró unas pérdidas de 5,44 millones de euros (cinco veces más que en el ejercicio anterior).

Hasta la fecha, Oryzon acumulaba un descenso del 50%, lastrado sobre todo por la decisión del gigante farmacéutico Roche de interrumpir el desarrollo del compuesto experimental ORY-1001, creado por la empresa catalana y sujeto a un acuerdo de licencia, tras una reevaluación de sus fármacos en investigación.

El martes anunció en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el traslado de su domicilio social al centro de Madrid (en la Carrera de San Jerónimo, 15, cerca del Congreso de los Diputados), donde se establece su efectiva administración y dirección, para "optimizar sus operaciones y la relación con sus inversores".

El anuncio es el primero de una empresa catalana en plena escalada de las tensiones políticas tras el referéndum del 1-O promovido por la Generalitat, que dio por válida la votación y anunció la victoria del sí a la independencia.



Este miércoles, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha afirmado que el Gobierno elegirá los "instrumentos y tiempos adecuados" para que no se produzca la independencia en Catalunya, y ha asegurado que las empresas y los clientes de entidades financieras catalanas "no tienen nada que temer" porque la secesión "no se va a producir". En declaraciones a los periodistas antes de inaugurar el congreso sobre emprendedores e innovadores South Summit, ha subrayado que los bancos catalanes "son bancos españoles y europeos", así como "entidades sólidas", por lo que los clientes "no tienen nada que temer".cho.