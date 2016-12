Bruselas perdona a Rajoy el incumplimiento del déficit en 2015 y no congelará fondos a España

BRUSELAS.— La Comisión Europea no congelará fondos europeos a España pese a haber incumplido en 2015 el objetivo de déficit. Bruselas toma esta decisión después de haber analizado el informe de "medidas efectivas" que remitió el Gobierno de Mariano Rajoy para corregir el desvío de las administraciones públicas en el futuro.



"La Comisión ha llegado a la conclusión de que el procedimiento por déficit excesivo debe mantenerse en suspenso. En consecuencia, el evento que requería una propuesta para suspender parte de los fondos estructurales y de inversión no sucederá y no habrá tal propuesta", zanja el documento del Ejecutivo comunitario.







En cualquier caso, Bruselas advierte de que el borrador presupuestario para 2017 está en riesgo de no cumplir con los nuevos objetivos fiscales pactados. "Teniendo en cuenta la naturaleza de las proyecciones sin cambios en las políticas, las previsiones de la Comisión calculan que ni el objetivo intermedio de déficit ni el esfuerzo fiscal recomendado se cumplirán", explica.