Carmena rehará el plan económico de Madrid tras reunirse con Montoro

MADRID.- El Ayuntamiento de Madrid elaborará un nuevo plan económico financiero (PEF) en sustitución del aprobado en el pleno municipal, que incumplía la regla de gasto, según ha explicado hoy la alcaldesa, Manuela Carmena, tras reunirse con el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.



El ministro de Hacienda y Función Pública ha recibido hoy a la alcaldesa en la sede del ministerio en una reunión que ha durado una hora y tres cuartos y en la que han abordado el conflicto abierto entre ambas administraciones por el incumplimiento de la Ley de estabilidad presupuestaria en las cuentas municipales de 2015, así como la posterior presentación de un plan económico financiero (PEF) que Hacienda se ha negado a aprobar.



Carmena, que ha calificado la reunión como "interesante y muy técnica", enmienda de esta manera los argumentos defendidos por su delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, que ha sostenido hasta ahora que el Ayuntamiento tenía "superávit", y por ello el departamento estatal no podría oponerse a una decisión ya tomada en el Pleno madrileño.







Con el apoyo del PSOE, Ahora Madrid aprobó en el pleno de septiembre el plan económico financiero (PEF), que preveía inversiones por valor de 587 millones de euros imposibles de acometer si se cumplía la norma de gasto y que ahora la alcaldesa ha anunciado que rehará.



"Una cosa es que el PEF sea aprobado por el Pleno y otra cosa es que se pueda volver a trabajarlo y volver a presentarlo", ha dicho la alcaldesa de Madrid, que asegura que no se ha establecido con el ministro un plazo concreto para la aprobación del nuevo documento.



Según la versión de la alcaldesa, Cristóbal Montoro mantiene su posición sobre que el plan económico financiero para los años 2014 a 2017 no puede ser aprobado, y, por ello, la alcaldesa ha dicho que buscará la manera de trabajar en ese documento de nuevo "en conjunto con el propio Ministerio".



Preguntada sobre la afección de esta decisión en las cuentas del Ayuntamiento para 2017, la alcaldesa ha respondido que "todo eso está por ver" y que de momento "hay que trabajar en un nuevo PEF", que permita "la mejor consecución de los presupuestos".



Además, Carmena ha dicho que "es de esperar" que se tenga "en plazo" un "nuevo presupuesto", es decir, en el mes de diciembre.



La alcaldesa se ha mostrado satisfecha porque ya esté zanjado el conflicto con el Ministerio por el incumplimiento del gasto en el presupuesto de 2015, un tema cerrado pues el Ayuntamiento de Madrid ya ha aprobado el "acuerdo de no disponibilidad" de 17 millones de euros que le solicitaba Montoro.



Cuando los periodistas han preguntado a la alcaldesa si el ministro ha cedido en algunas de las peticiones del Ayuntamiento, la alcaldesa ha respondido que la conversación no ha versado sobre solicitudes sino que ha sido un "intercambio de ideas" y además no se han abordado cifras concretas.

La Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a su llegada a la rueda de prensa posterior a la reunión con el Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro. EFE/Kiko Huesca

Carmena ha comentado que ha visto en Montoro "mucha comprensión" acerca de la gestión de su equipo en el Ayuntamiento de la capital, en un encuentro en el que ella ha aprovechado para recordarle que la capital tiene ahora "más ingresos que en los años anteriores", lo que en su opinión es "una prueba" de que el Consistorio lo está haciendo bien.



La alcaldesa, que ha mantenido ante el titular de Hacienda una posición distinta a la defendida esta misma mañana por su concejal, ha respondido, cuando los periodistas le han preguntado por qué él no la ha acompañado al encuentro, que le parece "interesante, a veces, que sea la alcaldesa la que tenga las conversaciones con el ministro".



La Ley de estabilidad presupuestaria impide al Ayuntamiento de Madrid que su gasto crezca por encima de la tasa de referencia del PIB, algo que sucedió en los presupuestos de 2015, por lo que el Ayuntamiento de Madrid aprobó un plan económico financiero (PEF) que el Ministerio de Hacienda se había negado a validar.



El ministro de Hacienda y Función Pública justificó el 3 de noviembre que no podía aprobar el PEF porque "prevé una ruptura de su techo de gasto de 2014 a 2017 en cerca de 700 millones de euros con un decremento considerable de su capacidad de financiación, algo incompatible con los objetivos de estabilidad asignados a España".



Tras esa advertencia, la alcaldesa de Madrid ha cambiado hoy de criterio y espera abrir una "comunicación fluida" con el departamento de Hacienda para tratar de aprobar un plan que sí cuente con su visto bueno.