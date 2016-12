CCOO y UGT obtienen el apoyo del PSOE a las movilizaciones de diciembre

MADRID. - Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, respectivamente, han recabado el apoyo del PSOE al proceso de movilizaciones que anunciaron el viernes por las restricciones del Gobierno al diálogo social después de reunirse hoy con el presidente de la comisión gestora del PSOE, Javier Fernández.



"El PSOE está dispuesto a dar respaldo político y parlamentario a la agenda social que nos han planteado los sindicatos (...) Nos hemos comprometido a apoyar esta movilización pero no hemos decidido cuál será nuestra delegación", ha dicho el propio Fernández al término de este encuentro.







En rueda de prensa en Ferraz, los dirigentes sindicales han señalado que ha sido una reunión muy "positiva", en la que han constatado la "amplia coincidencia" que existe entre las propuestas socialistas y sus reivindicaciones.

Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Alvárez / EFE



Los líderes sindicales han justificado la convocatoria de movilizaciones (concentraciones el próximo 15 de diciembre ante delegaciones de Gobierno y una gran manifestación en Madrid tres días más tarde) en el hecho de que salieron de su reunión del pasado jueves con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con muchas incógnitas y límites al diálogo social.



"Salimos de la reunión, analizamos lo que había dado de sí y comprobamos que había demasiadas restricciones para que al menos una parte sustancial de lo que planteamos se abra paso en primera instancia", ha explicado Toxo al ser preguntado por la decisión sindical de convocar movilizaciones tan sólo 24 horas después de reunirse con Rajoy.

Disposición a negociar "intacta"

Pese a la convocatoria de protestas en la calle, los líderes sindicales han dejado claro que su disposición a negociar "sigue intacta", aunque han instado al Gobierno a concretar sus propuestas de manera integral y dejar de lanzar "globos sonda".



"Ellos saben que es absolutamente compatible la negociación con la movilización social. Son instrumentos que están a nuestra disposición, pero no hemos modificado ni un ápice nuestra voluntad de negociación y acuerdo", ha precisado Toxo.



Álvarez ha insistido en que los sindicatos quieren que ésta sea una legislatura para recuperar derechos y no para frenar nuevas agresiones. Entre sus reivindicaciones figuran la derogación de las reformas laborales de 2010 (PSOE) y 2012 (PP) y la reforma de pensiones de 2013 (PP).



"Esta legislatura para nosotros empieza con ideas de cambio y de retorno de derechos, no es una legislatura que empecemos pensando en impedir nuevas agresiones, sino que queremos que se retornen derechos porque la situación económica del país es sustancialmente mejor y hay que repartir la riqueza generada en nuestro país en los últimos años", ha apuntado Álvarez, que ha añadido que los sindicatos utilizarán todos los instrumentos que tienen en su mano para conseguir sus objetivos.



Los dirigentes de CC.OO. y UGT han puesto de manifiesto las coincidencias que tienen con el PSOE en diversas materias, como la necesidad de subir el salario mínimo y las pensiones o dar prevalencia al convenio sectorial por encima del de la empresa. En todo caso, Toxo ha dejado claro que el sistema público de pensiones es perfectamente sostenible y que lo que está en riesgo es la calidad de las pensiones.

Buena sintonía con Fernández

Los líderes sindicales han asegurado que han encontrado en Fernández la misma disposición que encontraron en el exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez. "Hemos hablado con tanta claridad como lo hicimos con dirigentes anteriores. Hay una confluencia importante como la hubo con Pedro Sánchez y espero que pueda seguir en el futuro", ha apuntado Toxo.



El líder de CC.OO. se ha referido también a las decisiones de veto del Gobierno a diversas iniciativas aprobadas en el Parlamento por suponer un mayor gasto presupuestario. Toxo ha señalado que esta actitud debería llevar a los partidos políticos a pensar qué hacer con la política presupuestaria.



"El Gobierno tiene que presentar un decreto con el techo de gasto y supongo que espera recabar una mayoría, lo que es contradictorio con que amenace con vetar iniciativas. Yo invito a los que han dado su apoyo al Gobierno a que piensen muy bien qué hacen con sus votos en política presupuestaria", ha apuntado.