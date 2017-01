Un centenar de extrabajadores de Telemadrid piden "medidas" a la nueva dirección

Casi un centenar de personas y extrabajadores de Telemadrid han marchado desde la Plaza Jacinto Benavente, en Madrid, hasta la Puerta del Sol, para pedir "una tele donde se diga la verdad" y "donde la gente sea lo importante y no Cifuentes ni el Partido Popular".



La protesta se ha convocado con motivo del cuarto aniversario del ERE en el canal público madrileño que supuso el despido de 861 trabajadores en 2013.

El presidente del Comité de Empresa de Telemadrid, Luis Lombardo, ha insistido que la situación de los extrabajadores es "injusta e ilegal" y ha pedido que, con la nueva dirección del director general de Telemadrid, José Pablo López Sánchez, se tomen "medidas concretas". Ha recalcado que los despidos se debieron a la "advertencia" sobre "la caída de audiencia por una manipulación bochornosa". "Hay que acabar con la privatización y devolver un servicio público", ha insistido Lombardo.



Por su parte Pablo Iglesias, que ha asistido a la manifestación, ha apoyado las reivindicaciones y ha reclamado que el canal deje de ser un "aparato de propaganda" del PP y se devuelva su carácter de servicio público.



Iglesias ha calificado de "honor" acompañar a los trabajadores de la televisión pública que, "por desgracia", se ha convertido en una "máquina para dilapidar dinero público" y ha insistido en que los manifestantes no están defendiendo un derecho particular, sino "un derecho de todo el mundo", como es la libertad de prensa.



Igualmente, espera que con la nueva dirección de Telemadrid, nombrada hace una semana, "las cosas vayan a mejor", pero ha apostillado que con Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad "no hay razones para el optimismo".