El presidente saliente de Banco Popular, Ángel Ron, ha avanzado este viernes que la entidad aplicará el Real Decreto del Gobierno y devolverá lo cobrado de más por las cláusulas suelo poco transparentes incluidas en sus contratos hipotecarios, analizando caso por caso.

En rueda de prensa de presentación de resultados anuales, Ron ha precisado que la preocupación de Popular es "el tono de las sentencias" que están viendo la luz y que afectan a la banca que, aunque aceptándolas, considera que podrían poner en peligro la seguridad jurídica y la estabilidad financiera. "En un pretendido afán de atender o de defensa del interés del consumidor, como valor jurídico, se está poniendo en riesgo la seguridad jurídica e, incluso desde el punto de vista del sector financiero, su estabilidad", ha destacado, y ha añadido que "en ningún sitio dice que la defensa del consumidor deba estar por encima de la seguridad jurídica".

Durante su discurso en la presentación de los resultados anuales del banco, el último como presidente de la entidad, Ron ha reclamado un marco legal "estable, que genere certezas y que evite confundir a los consumidores con reformas que atiendan más a razones de corto plazo que a jurídicas", en referencia a las cláusulas suelo.

"El actual momento de inseguridad jurídica contra la banca nos enfrenta a una situación de incertidumbre como sector. Debemos dejar actuar a la Justicia, pero nuestro anhelo es que sea justa con todos, también con el sector financiero", ha añadido. No obstante, ha insistido en que el banco "va a devolver (el dinero) a quien estime que le corresponde, desde luego, atendiendo el proceso que establece el decreto".

También el consejero delegado de Popular, Pedro Larena, ha dicho que "va a ser un análisis uno a uno". Larena ha explicado que el banco cuenta con un periodo de negociación de tres meses en el que establecerá el valor de la cláusula suelo para el cliente y después propondrá una situación, o no, como establece el decreto.

Preguntado por la reforma de la ley hipotecaria, el presidente de Popular ha defendido el actual sistema, que ha servido para que cerca del 80% de las familias sea propietarias de su vivienda, "probablemente el ratio más alto del mundo de propiedad de vivienda en un país occidental". "Creo que poner en cuestión la ley hipotecaria, el sistema hipotecario español, por estos casos es un error que lo pagaremos todos", ha afirmado.

"En la medida en que a través de sucesivas regulaciones se pongan dificultades a la comercialización de hipotecas, por ejemplo la imposibilidad de aplicar cláusulas suelo, que suponían, según los reguladores y supervisores una buena práctica bancaria hasta hace poco, no cabe duda que supone que se encarecerán los precios", ha dicho.

El presidente de Banco Popular, Ángel Ron, ha afirmado que la comparación de la entidad con otras es "asimétrica", ya que el banco no ha recibido ayudas por parte del Estado, y ha advertido de que hay entidades que deberán devolver las ayudas públicas que han recibido y "la foto" del sector será diferente después. "Hay una cosa que es evidente, y es que hay entidades que tendrán que devolver las ayudas, las tienen que devolver. Ya veremos cuál es la foto del sector cuando esas entidades devuelvan esas ayudas", ha apuntado Ron durante su última presentación de resultados como presidente de Popular.

El presidente saliente del Banco Popular, Ángel Ron, junto al consejero delegado de la entidad, Pedro Larena, durante la presentación de los resultados de 2016. EFE/Emilio Naranjo

Para Ron, la comparación de su banco con otras entidades "no es simétrica", ya que algunas han transferido sus activos no productivos a la Sareb (el banco malo) o bien han recibido ayudas por parte del Estado, pero no es el caso de Popular.

"Es conocido, es público y es notorio que la actividad bancaria en España de muchos de nuestros competidores hoy no es rentable", ha señalado. "Es evidente que ha habido en el mercado una competencia en desigualdad de condiciones", ha reiterado Ron, que ha indicado que "no es posible hoy" deducir de otras entidades "las coberturas que tienen a través de la aplicación de las ayudas".

El presidente de Popular se ha despedido de la entidad que ha encabezado durante los últimos doce años y ha defendido que tanto en los tiempos de crisis como en el futuro vale la pena defender la independencia del banco. "Una de las cosas de las que podemos estar orgullosos en Popular es que durante la crisis hemos puesto el foco en preservar la independencia del banco y estoy convencido de que valía y vale la pena hacerlo para continuar y potenciar una forma de hacer banca diferente, atendiendo a las pymes y familias", ha señalado.

El presidente saliente del Banco Popular, Ángel Ron, durante la presentación de los resultados de 2016. EFE/Emilio Naranjo

Ángel Ron ha insistido en que el banco se ha centrado en financiar la economía real en "los peores momentos, sin ayudas públicas y tratando de reducir los activos no rentables con el menor impacto posible".

De cara a futuro, Ron contempla un Popular centrado en España y de un tamaño más pequeño, para lo que está eliminando activos improductivos y se está centrando en la venta de productos que aporten valor. También cabría la posibilidad de que el banco en el futuro se deshiciera de algunas posiciones en el extranjero sobre las que hay un "gran apetito inversor", como Portugal o Estados Unidos.

El todavía presidente del Popular descarta que la entidad esté blindada ante posibles ofertas de terceros, al igual que ha rechazado la posibilidad de que se lleve a cabo en el futuro una nueva ampliación de capital. Además, ha señalado que "siempre es difícil" que se ejecute una OPA hostil. "El mejor blindaje para una compañía es mejorar su gestión y eficiencia y el banco ha tomado medidas que van a impactar positivamente en ello", ha añadido, al tiempo que ha insistido en que el banco ha quedado "en muy buenas manos" para tomar las medidas que se consideren oportunas en favor de los intereses de los accionistas y de los clientes.