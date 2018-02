Colonial logra un beneficio récord antes de fusionar Axiare

MADRID, 26 feb (Reuters) - La inmobiliaria Colonial aumentó un 22 por ciento su beneficio recurrente hasta los 83 millones de euros, que el grupo explicó por un aumento de los ingresos por rentas, menores costes financieros y una reducción de impuestos al convertirse en socimi.





La integración de la socimi dará lugar a un 'gigante' con activos inmobiliarios por más de 11.000 millones de euros

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -



Colonial obtuvo un beneficio neto récord de 683 millones de euros en 2017, lo que supone más que duplicar (+149%) el del ejercicio anterior, gracias al incremento de las rentas de sus edificios de oficinas, la revalorización de estos activos y los rendimientos fiscales derivados de su conversión en socimi.



Los resultados de la compañía que dirige Pere Viñolas no incluyen aún Axiare, socimi en la que recientemente se alzó con el 86% del capital a través de una OPA.



La suma de las dos empresas, en función de las cuentas de cierre de 2017 presentadas por ambas, dará lugar a un grupo con un beneficio neto conjunto de 700 millones de euros y una facturación por rentas de alquileres de 344 millones, que Colonial calcula se eleven a 500 millones una vez se pongan en el mercado los proyectos que actualmente tiene en desarrollo,



Por el momento, el valor de la cartera de patrimonio conjunta de Colonial y Axiare se sitúa en 11.079 millones de euros, según las valoraciones realizadas por las dos firmas al cierre del pasado ejercicio.



De este patrimonio, 9.282 millones de euros corresponden a los edificios de oficinas que Colonial tiene en el centro de Madrid, Barcelona y París, que suman 1,36 millones de metros cuadrados de superficie, y los 1.797 millones restantes a los activos que aporta Axiare, en su mayor parte también de oficinas.



Colonial ya ha manifestado no obstante su intención de vender activos de Axiare que considera no estratégicos por un importe de unos 400 millones de euros.



En el capítulo financiero, Colonial cerró el ejercicio con una deuda financiera neta de 3.066 millones de euros, importe equivalente al 31% del valor de los activos. La incorporación de Axiare sumará 676 millones de euros a este pasivo.



BARCELONA, LA QUE MÁS CRECE.

En el plano operativo, la inmobiliaria que preside Juan José Brugera elevó un 4% los ingresos por alquileres, hasta sumar 283 millones de euros.



Durante el pasado año firmó un centenar de contratos de arrendamiento, el 44% de ellos nuevos, que suman una superficie total de 134.831 metros cuadrados de oficinas y generarán 48 millones de euros en alquileres.



Barcelona es el segundo mercado en el que más superficie se alquiló, dado que se firmaron 32 contratos de arrendamiento sobre un total de 51.000 metros cuadrados de oficinas. En Madrid suscribió 39 contratos por 62.175 metros cuadrados, y en París los 21.000 metros cuadrados restantes.



La capital francesa se mantiene como primer mercado de Colonial por ingresos, dado que el pasado año le reportó 198 millones, el 73% del total, si bien Barcelona es donde más crecieron, un 10%, hasta 43 millones, consolidando así, según la empresa, "su buena evolución de los últimos trimestres".



Al cierre del año, la inmobiliaria presentaba una tasa de ocupación de sus inmuebles del 96%, si bien en el caso de la Ciudad Condal, este porcentaje se eleva al 99%, lo que indica que sólo tiene disponible y con el cartel de 'se alquila' el 1% de su superficie de oficinas en la ciudad.



















MADRID, 26 feb (Reuters) - La inmobiliaria Colonial aumentó un 22 por ciento su beneficio recurrente hasta los 83 millones de euros, que el grupo explicó por un aumento de los ingresos por rentas, menores costes financieros y una reducción de impuestos al convertirse en socimi.



Los ingresos por rentas crecieron un 4 por ciento interanual a 283 millones de euros, con un crecimiento del 10 por ciento en Barcelona, mientras que el Ebitda recurrente subió ligeramente, de 220 a 229 millones de euros.



El valor de los activos del grupo se situaba a finales de año en 9.282 millones de euros, un crecimiento del 12 por ciento sobre el año anterior en términos comparables.



El resultado neto atribuible incluyendo la revalorización de los activos se incrementó un 149 por ciento a 683 millones de euros.



Colonial ha iniciado recientemente el proceso de integración de su competidora Axiare, cuya compra mediante una opa que se cerró a finales de enero -valorando Axiare en cerca de 1.500 millones de euros- ha permitido la creación de un referente europeo en el sector con más de 10.000 millones de euros en activos.



En la presentación de los resultados, los directivos de Colonial dijeron que la inmobiliaria ha iniciado los trabajos preparatorios para definir el proceso de integración con Axiare.



"Lo más normal sería una fusión mediante un canje de acciones", dijo uno de los ejecutivos.



Tras concluir el mes pasado la opa lanzada sobre Axiare, Colonial controla ahora en torno al 86,8 por ciento del capital de su rival más pequeño.



Colonial, centrada en el mercado de oficinas, reiteró que prevé vender activos de Axiare en sectores no considerados como estratégicos tales como la logística o los comercios.



"Pero eso no significa que se va a hacer la desinversión por la totalidad de estos activos ni que se va a hacer este año", dijo el lunes el consejero delegado de Colonial, Pere Viñolas.



El ejecutivo señaló que el valor de los activos no estratégicos de Axiare asciende a unos 300 millones de euros.



En la bolsa, las acciones de Colonial bajaban el lunes a primera hora de la tarde un 0,17 por ciento a 8,97 euros en un mercado ligeramente alcista. (Información de Robert Hetz; escrito por Tomás Cobos; editado por Jose Elías Rodríguez y Emma Pinedo)

Colonial paga 'bonus' de 1,1 y 1,3 millones a Brugera y Viñolas por la OPA a Axiare

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -



Colonial ha pagado un 'bonus' de carácter "excepcional y extraordinario" a su presidente, Juan José Brugera, y a su consejero delegado, Pere Viñolas, por importe de 1,11 y 1,30 millones de euros, respectivamente, por su participación "activa y favorable" en varias operaciones corporativas durante 2017, entre ellas, la OPA a Axiare.



Brugera y Viñolas sumarán este pago extraordinario, equivalente a duplicar sus sueldos fijos anuales, a sus retribuciones ordinarias anuales correspondientes al pasado año.



En concreto, el consejero delegado de Colonial percibió una remuneración de 1,30 millones de euros, de los que 650.000 euros corresponden al sueldo fijo y el resto al variable por cumplimiento de objetivos. A este monto se suma el 'bonus' de 1,30 millones, con lo que la retribución total de 2017 será de 2,60 millones.



A ello se añadirá la aportación de 101.600 euros que Colonial le otorga para un plan de pensiones y las acciones que le correspondan en el marco del plan de incentivos a largo plazo con que cuenta la empresa, según se detalla en el informe de retribuciones de la inmobiliaria, remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).



De su lado, el presidente de la compañía percibió una retribución de 1,11 millones de euros en 2017, de los que 558.800 euros corresponde a la remuneración variable. De esta forma, tras sumar el 'bonus', Brugera percibirá un total de 2,22 millones, además de una aportación de 76.200 euros para su plan de pensiones.



En cuanto a los 'bonus', la compañía detalla que su comisión de nombramientos y retribuciones acordó en su reunión del pasado mes de enero abonar este pago "excepcional y extraordinario" a sus dos primeros ejecutivos, al considerar que durante el pasado año "participaron de forma muy activa y favorablemente en diferentes operaciones corporativas de la empresa".



Colonial considera que estas operaciones, entre las que menciona la conversión de la empresa en socimi y el lanzamiento de la OPA sobre la también socimi Axiare, "generaron valor para los accionistas y beneficios económicos para la sociedad de forma significativa".











Colonial seguirá invirtiendo en crecer mientras conforma un 'gigante inmobiliario' con Axiare

Negocia cómo entrar en el consejo y en la gestión de la socimi tras la OPA

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -



Colonial seguirá invirtiendo en crecer mediante la compra nuevos inmuebles, a pesar de que la inmobiliaria está actualmente inmersa en su fusión con Axiare, una operación que ya le convertirá en primera patrimonialista cotizada del país, al sumar activos por valor de 11.000 millones de euros.



La inmobiliaria prevé mantener su ritmo inversor de entre 300 y 400 millones anuales este año. Para ello, realizará inversiones adicionales a las compras de edificios y suelos en Madrid ya acometidas a comienzos del ejercicio.



Colonial prevé financiar parte de estas adquisiciones con su tradicional política de rotación de activos maduros, según indicaron el presidente de Colonial, Juan José Brugera, y su consejero delegado, Pere Viñolas, en la presentación de resultados de la compañía. "Vamos a seguir invirtiendo, y también vendiendo", aseguraron.



La inmobiliaria continuará así con la estrategia de crecimiento orgánico que aborda desde 2015 mientras trabaja en el proceso de integración con Axiare, que estima le llevará entre cuatro y cinco meses.



Colonial confía en cerrar así en la segunda mitad del año la fusión con la socimi, que se materializará mediante un canje de acciones para tomar alrededor del 13,1% de la firma que aún no controla.



En paralelo a la conformación del nuevo 'gigante' inmobiliario, Colonial está "en conversaciones" con los ejecutivos de Axiare con el fin de poder entrar en el consejo de esta empresa, donde aún no están presentes pese a elevar al 86,8% su participación con la OPA, y poder tomar parte en su gestión mientras de materializa la fusión.



"Estamos hablando con ellos y viendo cómo realizamos el tránsito, si se convoca una junta y se renueva o se hace de forma voluntaria", explicó Brugera.



En cuanto a las anunciadas desinversiones de activos procedentes de Axiare que no son edificios de oficina y, por tanto, no se consideran estratégicos, inicialmente cifradas en unos 300 millones de euros, Viñolas indicó que aún no se ha podido determinar si los activos finalmente se venderán ni cuándo, por el hecho de no estar aún en la gestión ordinaria de la empresa.



Se trata fundamentalmente de centros logísticos y locales comerciales. "Lo normal es vender estos activos, pero ello no significa que se vendan todos, ni en este año", detalló.



NUEVO 'GIGANTE'.

Por el momento, la integración de Colonial y Axiare, la que constituye la primera fusión entre las nuevas socimis, dará lugar a una compañía con activos inmobiliarios valorados en 11.079 millones de euros, con lo que superará así a Merlín.



De este patrimonio, 9.282 millones de euros corresponden a los edificios de oficinas que Colonial tiene en el centro de Madrid, Barcelona y París, que suman 1,36 millones de metros cuadrados de superficie, y los 1.797 millones restantes a los activos que aporta Axiare, en su mayor parte también de oficinas, según las valoraciones de cierre de año realizadas en ambas empresas.



Asimismo, las dos empresas suman un beneficio neto conjunto de 700 millones de euros y una facturación por rentas de alquileres de 344 millones al cierre de 2017. No obstante, Colonial calcula se los ingresos se eleven a 500 millones una vez se pongan en el mercado los proyectos que actualmente tiene en desarrollo.



En el capítulo financiero, Colonial cerró 2017 con una deuda financiera neta de 3.066 millones de euros, importe equivalente al 31% del valor de los activos, al que Axiare añadirá 676 millones de euros.



Los primeros ejecutivos de la inmobiliaria calculan que el ratio de apalancamiento (la relación entre la deuda y el valor de los activos) de la compañía resultante de la operación se elevará e entre el 39% y el 40%. No obstante, si bien aseguran que se trata un porcentaje dentro de su disciplina financiera. "Mantendremos nuestras constantes vitales", señaló Viñolas.