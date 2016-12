La compraventa de viviendas modera su crecimiento al 13,2% en septiembre

MADRID.- La compraventa de viviendas aumentó un 13,2% en septiembre en relación al mismo mes de 2015, hasta sumar 34.931 operaciones, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este incremento, con el que se encadenan ocho meses consecutivos de alzas interanuales, es inferior al experimentado en agosto, mes en el que estas operaciones se dispararon un 20,3% interanual.



El mercado de segunda mano ha sido el responsable del avance de la compraventa de viviendas en septiembre. En concreto, las transacciones sobre viviendas usadas se incrementaron un 16,5% en tasa interanual, hasta totalizar 28.874 operaciones, mientras que la compraventa de viviendas nuevas retrocedió un 0,6% en tasa interanual, hasta 6.057 transacciones.







El 88,7% de las viviendas transmitidas por compraventa en el noveno mes del año fueron viviendas libres y el 11,3%, protegidas. La compraventa de viviendas libres subió un 11,4% en septiembre en tasa interanual, hasta sumar 30.976 transacciones, en tanto que las operaciones sobre viviendas protegidas avanzaron un 29,5%, con 3.955 transacciones.

En los nueve primeros meses de 2016, la compraventa de viviendas acumula un incremento del 14,6% sobre el mismo periodo de 2015, gracias al avance en un 19,4% de las operaciones sobre viviendas usadas, ya que las realizadas sobre viviendas nuevas retroceden un 2,2%.



En términos mensuales (septiembre sobre agosto), la compraventa de viviendas bajó un 1,6%, su mayor descenso en este mes desde 2012, cuando retrocedieron un 6,4%.

Distribución por CCAA

En septiembre, el mayor número de compraventas de viviendas por cada 100.000 habitantes se dio en Comunidad Valenciana (133), Baleares (125) y Madrid (109).



Andalucía fue la región que más operaciones sobre viviendas realizó en el noveno mes del año, con 6.907 compraventas, seguida de Catalunya (5.991), Madrid (5.522) y Comunidad Valenciana (5.211). Las comunidades que realizaron un menor número de compraventas de viviendas fueron La Rioja (198), Navarra (409) y Cantabria (452).

En valores relativos, las regiones que presentaron las mayores tasas de variación anual del número de compraventas de viviendas fueron Madrid (+29,3%), Catalunya (+25,8%) y Cantabria (+24,5%). Las únicas comunidades que registraron retrocesos interanuales en las compraventas de vivienda fueron Murcia (-15,9%), La Rioja (-6,2%) y País Vasco (-2,2%).

Crecimiento a dos velocidades

Los expertos de los portales inmobiliarios han señalado que los datos de compraventas muestran que el mercado inmobiliario español está afianzando su crecimiento, aunque lo hace a dos velocidades.



La responsable de estudios de fotocasa, Beatriz Toribio, ha afirmado que los "buenos datos" que está registrando el sector son reflejo del proceso de normalización que está viviendo el mercado inmobiliario español "después de ocho años de crisis en los que no se compraba ni vendía nada". "Los datos del INE ponen de relieve que la vivienda de segunda mano es el motor de esta mejoría que está viviendo el sector", ha afirmado tras señalar que en 2016 se acortará la brecha entre la vivienda nueva y la de segunda mano, ya que en muchas grandes ciudades existe una "fuerte" demanda de vivienda a estrenar y se está construyendo de nuevo.



Por su parte, el jefe de Estudios de idealista, Fernando Encinar, ha señalado que las cifras están sostenidas principalmente por los buenos datos de vivienda en Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia y Alicante. Para Encinar, esto "avala" la idea del "mercado inmobiliario a dos velocidades". "Mientras que en algunas provincias los precios no encuentran suelo y el 'stock' no despierta el interés de la demanda, en los grandes mercados los precios ya suben de forma sostenida y, aunque de forma discreta, se vuelven a ver grúas en los perfiles de las principales ciudades", ha añadido.



Desde pisos.com, el director del Gabinete de Estudios, Manuel Gandarias, ha afirmado que "está siendo un 2016 muy marcado por valles y picos en las comparativas mensuales" y que, aunque se trata de "porcentajes contenidos", las subidas y bajadas de un mes a otro están siendo "más marcadas" que en 2015. Gandarias cree que la estabilidad ya está haciéndose "fuerte" en las estadísticas y considera que "lo importante es que este crecimiento se fortalezca". Por otro lado, ha apuntado que este es un "buen momento" para comprar si se dispone de ahorros y capacidad de endeudamiento.