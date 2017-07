Máximo Pradera: "Yo de pequeño me caí en la marmita de tocar los cojones y los toco aunque no quiera"

Máximo Pradera nace en Madrid en 1958 en el seno de una familia muy peculiar... Hijo de la traductora Gabriela Sánchez Ferlosio y del editor Javier Pradera; nieto del novelista y miembro fundador de la Falange Española Rafael Sánchez Mazas; biznieto del político carlista Víctor Pradera; y sobrino del escritor Rafael Sánchez Ferlosio y del cantautor Chicho Sánchez Ferlosio. Con Rafael se iba de caza y Chicho le enseñó a tocar la guitarra. "El día que arrestaron a Grimau [al cuál Chicho dedicó la canción de Grimau] salía de casa de Chicho", recuerda Máximo en Otra Vuelta de Tuerka.

Desde muy jóven una de las pasiones de Pradera, que acabó convirtiéndose en profesión, fue la radio. Comenzó su andadura frecuentando los micrófonos de Radio El País (625 rayas, Abierto de 5 a 8, Lo que yo te diga...) que en plenos años 80 era, como señalaba el filósofo José Luis López Aranguren, el verdadero intelectual colectivo. Una época en la que "las conferencias de prensa no empezaban hasta que no llegaba El País y uno no sabía que tenía que pensar hasta que se pronunciaba", indica Máximo durante la entrevista. Además, por aquel entonces, "El País sacaba exclusivas casi diarias y ostias al poder del tamaño de panes, como Chuck Norris", añade.

Javier Gurruchaga le abriría las puertas a la televisión. En aquella época, como rememora el guionista, "Victoria Prego hacía unas entrevistas de felpudo mediático a Felipe González". Desde el programa Viaje con nosotros decidieron hacer un gag en el que Prego entrevistaba a un González enano interpretado por el actor francés Hervé Villechaize. "Gurruchaga tenía claro que ese enano se parecía a González pero no cómo articular el sketch. Yo le di la clave de que Felipe se había enanecido desgastado por el poder", señala Pradera.

Pero con lo que saltaría a la fama sería con Lo + Plus, copresentado junto a Fernando Schwartz. Un programa por el que pasaron las principales figuras de la escena política y cultural y que, con su mirada gamberra, marcaría una época en la que los medios estaban dominados por el aznarismo: "En la época más dura de Aznar, la información era propaganda", concluye el presentador.