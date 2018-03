El presidente de RTVE, tras la escasa cobertura del 8M: "Toda España estaba pendiente de nuestros informativos"

La función de servicio público de la televisión pública española brilló por su ausencia, una vez más, el pasado 8 de marzo. La mañana de La 1 se canceló15 minutos antes de conectar con el plató del programa (su conductora no se pronunció sobre la causa) y el Canal 24 Horas optó por emitir programas repetidos y reportajes antiguos ajenos al Día de la Mujer Trabajadora. Sin embargo, el presidente de la Corporación de Radiotelevisión Española (RTVE), José Antonio Sánchez, ha afirmado este martes que "toda España estaba pendiente" de los informativos de la cadena pública.

Así ha respondido a la diputada socialista Lidia Guinart, que ha aprovechado su turno de palabra para denunciar que el programa de Javier Cárdenas también obvió la jornada feminista y que Informe Semanal destacó la postura de algunas ministras de Rajoy para hacer creer a la audiencia que "son más feministas que nadie porque iban a hacer huelga a la japonesa".

La diputada de Unidos Podemos Noelia Vera ha criticado que la dirección de la Corporación no alcanzara un acuerdo con los sindicatos y el Comité de Huelga para fijar los servicios mínimos del Día de la Mujer Trabajadora y ha achacado ese gesto a su "alergia" de Sánchez a la palabra feminista. "No soy alérgico a nada", ha respondido el presidente de RTVE. "Gracias a Dios, no tengo alergia a nada. En cuanto al feminismo, usted dirá de dónde saca eso, he tenido madre, mujer, hija y nieta".

Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de control a RTVE, Sánchez ha asegurado que "se negoció hasta el último segundo", pero no fue posible alcanzar un acuerdo sobre los servicios mínimos, que sólo afectan a los informativos. "Ahí la mayoría son mujeres, así que es lógico que les tocase", ha argumentado el presidente de la Corporación ante la acusación de Vera, que denuncia que la dirección de RTVE quiso "invisibilizar la huelga feminista" cubriendo esos servicios "nada más que con mujeres". La periodista Mara Torres fue una de las profesionales que lo hicieron público.

"No sé si entiende que esto es un acto machista y espero que la palabra machista le dé a usted la misma alergia que la palabra feminista porque eso fue lo que impidió que hubiese un acuerdo", ha criticado la diputada. Según ha recordado, la dirección de RTVE no aceptó que se pusiese un aviso explicando que el 8M se iban a alterar los contenidos por la huelga feminista: "Con esto únicamente intentaron invisibilizarla", ha insistido.