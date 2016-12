'Públic', cabecera de información en catalán

BARCELONA.- Este diario digital hace un nuevo esfuerzo para ampliar cotidianamente la oferta informativa, ahora también en lengua catalana, a partir del lunes día 12, ejerciendo el periodismo sin adjetivos, libre de ataduras y comprometido con la explicación rigurosa de hechos significativos de la realidad, de manera clara y sencilla. Con la recuperación de la cabecera Públic, se abre también una nueva ventana para la libre expresión de ideas, alejadas del llamado pensamiento único, en cualquier formato.



El derecho de cualquier ciudadano a poder hacer vida normal en su lengua y en su país parece que debería ser incuestionable. La realidad, sin embargo, demuestra que para mucha gente este derecho elemental se encuentra restringido, como tantos otros.



Afortunadamente hay medios de comunicación más o menos poderosos que intentan facilitar que quien quiera recibir información en catalán sobre la actualidad social, política y cultural pueda hacerlo. Pero hay obstáculos y no son pocos ni pequeños. Los medios actuales resultan del todo insuficientes, teniendo en cuenta la gran desproporción que existe entre las ofertas en catalán y en castellano. Y aparte de insuficiente, el actual panorama mediático resulta deficiente, como consecuencia del abrumador privilegio del que goza el agotado pensamiento neoliberal en el enfoque y tratamiento de la información. Es sobre todo por este motivo que la prensa tradicional se encuentra en un estado lamentable.









Se puede decir que Públic representa en cierta medida la renovación del compromiso de Público en favor de la regeneración del periodismo, en defensa del libre ejercicio del oficio de informar, en beneficio de la mayor parte de la población y no de una minoría.



La falta de respeto por las diferentes realidades nacionales existentes en España, así como por las diferentes lenguas que se hablan y escriben en todo el Estado es una enfermedad difícil de combatir.



Público es un medio de alcance estatal que tiene una difusión más que considerable y que crece, gracias a la gente que lo elabora, a la colaboración y el esfuerzo de muchos compañeros, y sobre todo, a los millones de personas que lo utilizan para informarse, pero no puede prometer lo que no tiene en su mano. Lo que sí puede garantizar es la voluntad de seleccionar, elaborar y difundir información teniendo en cuenta las diferentes culturas, sensibilidades y voluntades que existen en España.



La recuperación de Públic es un paso más en esta dirección, con el propósito de siempre: hacer de la información conocimiento. Una prueba, una demostración modesta pero clara, dirigida en buena medida a la población de los territorios que comparten la lengua catalana como propia y que quiere recibir en este idioma más información sobre temas de actualidad.