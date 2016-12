El Congreso avala al candidato del Gobierno para la CNMV con la oposición del PSOE y Podemos

MADRID.- La Comisión de Economía y Competitividad del Congreso ha avalado la idoneidad y la no existencia de conflicto de intereses en el nombramiento de Sebastián Albella como presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de Ana María Martínez-Pina como vicepresidenta.



Albella ha recibido el respaldo de la Cámara tras contar con los apoyos del PP, Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria. Por contra, el PSOE, Unidos Podemos y PDECat (antigua Convergència) se han opuesto a este nombramiento, si bien no han cuestionado la validez profesional del candidato.



Sin embargo, tanto PSOE como Unidos Podemos han puesto en duda que no pudiera producirse un conflicto de intereses debido al pasado de Albella en la empresa privada, especialmente su inmediatez en el tiempo, pues a día de hoy es un altro responsable del bufete de abogados Linklater, uno de los diez mayores que operan en España.







Asimismo, Ana Martínez-Pina ha recibido el respaldo del Congreso con idéntico resultado. En todo caso, la votación no era vinculante, pues el Gobierno, que propone a ambos candidatos tras el acuerdo con Ciudadanos, tendrá la última palabra al respecto, y previsiblemente hará oficial ambos nombramientos en el próximo Consejo de Ministros.

Durante la sesión en la Comisión de Economía, el candidato del Gobierno ha afirmado sentirse "totalmente independiente" para ejercer la función de presidente del supervisor "con total objetividad y al margen de los intereses y posibles presiones o injerencias de compañías o entidades financieras" con las que haya podido trabajar en el pasado.



Durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, Albella ha explicado que ha desarrollado toda su carrera en el sector público y en el privado y ha destacado que durante los años en los que ha pertenecido a despachos de abogados no ha recibido "en ningún caso" retribuciones de ninguna sociedad cotizada o entidad financiera más allá de sus ingresos.



También ha adelantado que en el caso de ser nombrado presidente de la CNMV, su relación con Linklaters "quedará resuelta y liquidada totalmente y con efectos definitivos". "Asumo mi compromiso de no retornar a mi actual despacho e incluyo aquí cualquier tipo de servicios y de relación", ha destacado.