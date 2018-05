El consejo de Eletropaulo recomienda la oferta de Enel sobre la de Iberdrola

La brasileña Eletropaulo dijo el miércoles que su consejo de administración recomienda que los accionistas acepten la oferta de compra de 32,20 reales por acción realizada por la eléctrica italiana Enel , aunque esta recomendación está basada en el precio y recordó que este podría mejorar en la subasta prevista para el próximo 4 de junio.

La oferta de Enel es la más alta hasta la fecha y supera por la mínima los 32,10 reales que ofrece Neoenergía, filial brasileña de la española Iberdrola que ya ha sugerido que su propuesta tiene margen de mejora.

"Considerando ... la posibilidad de que las oferentes aumenten el precio de sus ofertas, la evaluación favorable a la aceptación de la oferta arriba mencionada podrá referirse a una nueva oferta más elevada del mismo oferente (Enel) o de su competidor (Neoenergia)", dijo esta madrugada Eletropaulo en un hecho relevante enviado al supervisor bursátil brasileño.

Eletropaulo, la distribuidora eléctrica más grande de Brasil, se convirtió el mes pasado en uno de los activos energéticos más atractivos del mundo el mes pasado al situarse en el punto de mira de Enel e Iberdrola, las mayores eléctricas europeas por capitalización bursátil.

Esta guerra de ofertas ha duplicado de la noche a la mañana el valor bursátil de Eletropaulo, una empresa que opera en Sao Paulo, un estado codiciado por su población y los ingresos de su clase media. Este martes, la compañía capitalizaba unos 5.700 millones de reales (unos 1.300 millones de euros al cambio) tras cerrar en 34 reales por acción.

La pugna por Eletropaulo ha levantado ampollas entre los dos gigantes del sector eléctrico europeo. En abril, Iberdrola se quejó ante la Comisión Europea de que Enel, controlada por el Estado italiano, no jugaba en función de las reglas del mercado.

Por su parte, el consejero delegado de Enel, Francesco Starace, criticó esta semana en una entrevista con la CNBC que no entendía la agresividad de la empresa española en la puja por la distribuidora brasileña. "Es una buena operación ... Nosotros somos una compañía grande, ellos también, pero no vamos a morir si no la conseguimos, así que no entiendo este componente de testosterona", dijo.

Fachada de la empresa energética Neoenergía, filial de Iberdrola, en Río de Janeiro (Brasil).. EFE / Marcelo Sayão

Además, Eletropaulo ha señalado que Enel e Iberdrola tienen hasta la medianoches de este miércoles para mejorar sus ofertas, según una carta del regulador del mercado brasileño CVM el martes que fijaba el 30 de mayo como fecha límite para mejorar las ofertas y confirmaba el 4 de junio como fecha en la que se producirá la subasta.

El 4 de junio se ejecutará la liquidación una vez conocido qué oferta han decidido aceptar los inversores de Eletropaulo, explicó una fuente conocedora de la operación. Las ofertas de Enel e Iberdrola están condicionadas a que el 50% de los accionistas de Eletropaulo más uno acepten la oferta.