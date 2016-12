Crecen las voces que plantean una Renta Básica para toda la ciudadanía

@danialri



BILBAO. - "Hace 16 años parecía una idea estrambótica. Hoy, periódicos como el New York Times o The Guardian hablan de ello, estén o no de acuerdo. Es impresionante”. Con esa frase, el economista catalán Daniel Raventós resumía los avances en torno a un asunto que podría cambiar la vida a millones de personas: la puesta en marcha de una Renta Básica Incondicional. Sí, incondicional. Este fin de semana, expertos de distintos lugares abordaron su viabilidad en un congreso realizado en Bilbao.







El XVI Simposio de Renta Básica ha tenido lugar en el aula magna de la Facultad de Economía y Empresa de Sarriko, convertida durante las últimas 48 horas en un hervidero de ideas y propuestas sobre este tema. Entre el viernes y el sábado, los asistentes –entre los que se encontraban personas de todas las edades- pudieron seguir de cerca los debates realizados en cuatro mesas redondas, además de conocer varias comunicaciones (informes presentados por expertos de distintas áreas) y hasta ver un documental (In the same boat, dirigido por Rudy Gnutti).



Nada de esto fue casual. En un contexto de crisis económica y destrucción de empleo, cada vez más voces reclaman la creación de una Renta Básica garantizada para toda la ciudadanía. El objetivo también está claro: de esta manera, la población gozaría de un derecho social que, principalmente, le otorgaría una tranquilidad y libertad hoy inexistentes. “El trabajo no dignifica: lo que dignifica es tener la existencia material garantizada”, sintetizó Daniel Raventós en una de sus intervenciones. De eso, precisamente, han tratado las jornadas celebradas en la Facultad de Economía y Empresa de Bilbao.



Más allá del formato o del título asignado al panel, todas las ponencias estuvieron centradas en la Renta Básica Incondicional. No en vano, el simposio sirvió para conocer estudios recientes en torno a su viabilidad y puesta en práctica. Entre los que dieron respuestas al “cómo” estuvieron los catalanes Jordi Arcarons, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona, y Jordi Torrens, director de Planificación e Innovación del Ayuntamiento de Barcelona y profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra.



En primer lugar, Arcarons, basándose en estudios previos, situó la Renta Básica en 622,4 euros mensuales. “Ese dinero –explicó- es nuestra estimación del umbral de pobreza para el Reino de España”. En cuanto a su financiación, el experto aseguró que puede realizarse mediante una reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), sin tocar otras partidas de carácter clave en un estado de bienestar, como la sanidad o las pensiones. Por su parte, Torrens, autor de varios trabajos sobre este tema, indicó que sería financiada “con una fiscalidad progresista, lo que permitiría que las clases medias y bajas –el 80% de la población- salgan ganando y no sigan perdiendo”.



Otra catalana, la doctora en Sociología y asesora del ayuntamiento de Barcelona Sara Berbel afirmó en su ponencia que la Renta Básica “otorga una seguridad material a muchas mujeres que siempre han carecido de ella”. En tal sentido, sostuvo que un ingreso de carácter universal “contribuye a paliar una injusticia social: la no remuneración de los trabajos domésticos y el cuidado de las personas dependientes, realizados mayoritariamente por mujeres”.



“Devolver la dignidad”

Estos temas también fueron abordados en la cuarta y última mesa redonda del simposio, celebrada este sábado. Allí se sentaron la ex diputada de Hacienda de Gipuzkoa, Helena Franco (EH Bildu); el profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero; Iñaki Uribarri, economista y militante histórico del sindicato vasco ESK; y César Manzanos, profesor de la UPV-EHU y colaborador de diversos movimientos sociales. La moderación estuvo a cargo del ex Ararteko (Defensor del Pueblo en el País Vasco), Iñigo Lamarka.



En su intervención, Monedero ligó la Renta Básica a la necesaria “reinvención” de la izquierda, que –a su criterio- debe apostar por un modelo basado en la “igualdad de oportunidades”. “La Renta Básica nos recuerda que trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar”, afirmó el integrante de Podemos durante su ponencia, que despertó la atención de varios medios de comunicación. De hecho, a la entrada de la universidad ya había asegurado que se trata de “devolver la dignidad a la ciudadanía”.



Cuando le preguntaron por su viabilidad, Monedero no tuvo dudas: “lo que no es viable es vaciar las huchas de las pensiones o rescatar a los bancos como si fueran náufragos en alta mar”. Luego, durante su ponencia, mostró su “radical desacuerdo” con Helena Franco, quien había advertido sobre los riesgos que conlleva “experimentar”. “No existe política alternativa sin experimentación”, remarcó. La ex diputada de Hacienda tuvo margen para responderle. “Por supuesto que defiendo las políticas alternativas (…) pero si queremos avanzar, más que lo que queremos, tenemos que hacer lo que podemos”, subrayó.



En esa misma mesa redonda, el sindicalista Iñaki Uribarri señaló que la puesta en marcha de la renta básica permitiría “acabar con la pobreza”, convertida –destacó- “en un mal endémico y cultural”, mientras que César Manzanos habló de una “sociedad más inclusiva y más decente”. Por su parte, Helena Franco sostuvo que un ingreso económico de este tipo sólo podrá financiarse “si se mantiene el estado de bienestar”.



Asamblea de la RRB

Antes de que llegaran estos debates, los responsables de la Asociación Red Renta Básica (RRB) se reunieron en una sala contigua para celebrar su asamblea anual. Además de abordar cuestiones de funcionamiento cotidiano, los miembros de esta organización han decidido impulsar su presencia en las redes sociales, además de examinar nuevos convenios con instituciones académicas, tal como ya se ha conseguido en el País Vasco. “Hay posibilidades de que se vayan multiplicando con otras universidades”, señaló.



Tras su reunión anual, la RRB también estuvo presente en el acto de clausura del simposio. Uno de sus representantes, Iñaki Carro, afirmó que ha llegado la hora de analizar “cómo avanzamos” para hacer realidad este reclamo. En esa línea, el decano de la Facultad de Relaciones Laborales del País Vasco –una de las entidades organizadoras del simposio-, Ángel Elías, llegó a una conclusión muy clara: la Renta Básica no será fruto de una ley “caída del cielo”, sino que llegará mediante el “empuje social”.



En el acto de clausura también participó Teresa Laespada, Diputada Foral de Empleo, Inclusión e Igualdad. “Este debate es magnífico, pero tenemos que aprender a hacer pedagogía social para movilizar a una ciudadanía que no entiende que esto es un derecho”, afirmó. De momento, la RRB ya planifica el próximo simposio para 2017. Castellón, Zaragoza o Barcelona son las posibles sedes.