Deoleo teme que EEUU imponga  aranceles al aceite de oliva de España

El grupo aceitero Deoleo está preocupado por si Estados Unidos decide imponer aranceles a la importación de aceite de oliva, dijo el viernes su consejero delegado, Pierluigi Tosato, en un encuentro con periodistas.

Estados Unidos impuso recientemente aranceles a la importación de la aceituna negra de mesa española, asestando un revés a un sector que exportó unos 60 millones de euros en 2016 a EEUU.

"Puede pasar (que se impongan aranceles en EEUU) porque el 'obby de California está a tope. Me preocupa ver algunas marcas con diferencias de precios tan importantes con los californianos (...). Nos expone a todos, a un país entero, a la amenaza de tener aranceles", dijo Tosato en un encuentro en Madrid.

Tosato recordó que el consumo de aceite de oliva ha caído en los últimos meses en Estados Unidos, un mercado que es prioritario para la multinacional española. "Es un mercado importante e interesante, pero espero que no impongan aranceles y se acabe de hacer tonterías en el mercado estadounidense por parte de marcas europeas que no tienen sentido", aseguró.

Estados Unidos y Canadá es el segundo mercado de Deoleo por volumen (150 millones de euros en 2017) y el que mayor ebitda aporta a la empresa (22 millones).

Deoleo, que está llevando a cabo una reestructuración de su negocio para centrarse en la calidad y el precio más que en los volúmenes de venta, registró el año pasado una reducción del 32% en el resultado bruto de explotación (ebitda) al sufrir una subida en el precio del aceite que compra que no pudo traspasar en su totalidad al precio de venta.

Tosato, cuya empresa es propietaria de marcas como Bertolli, Carbonell o Carapelli, dijo que Deoleo había acabado con la fase de ajuste y ahora iba a centrarse en la inversión.

El accionariado de Deoleo está dominado por el fondo de inversión CVC Capital Partners, que controla la sociedad con un 50% del capital tras una OPA a finales de 2014 con la que buscaba fijar una nueva estrategia empresarial.

Buscar un acuerdo con un consumidor en EEUU

Por otro lado, el consejero delegado de Deoleo explicó que en la compañía ha provisionado en sus cuentas para este ejercicio 5,8 millones de euros para evitar un juicio en Estados Unidos por presuntamente falsificar en sus etiquetas de Bartolli el origen de su aceite, ya que espera llegar a un "acuerdo extrajudicial" con el denunciante.

Tosato ha recalcó que "no hay sentencia" actualmente en contra de Deoleo. "No vamos a admitir que hemos hecho algo ilegal, porque se está cumpliendo con la normativa del etiquetado. Creemos que no hay caso, pero que se podría ganar. Va a tardar años en resolverse, pero si se puede cerrar con un acuerdo extrajudicial mucho mejor", ha reconocido.

Deoleo invertirá 10 millones en 2018 para promocionar Carbonell, Bertolli y Carapelli

Además, Deoleo invertirá 10 millones de euros en 2018 para impulsar sus principales marcas, Carbonell, Bertolli y Carapelli, en los diferentes mercados en los que está presente, al tiempo que ha pedido un cambio en el modelo de producción del sector que pase por la apuesta por la calidad de los productos.

"Tenemos previsto una importante inversión de 10 millones de euros para este año en promoción de los aceites. La inversión más grande se hará en el punto de venta para explicar al consumidor la diferencia entre un aceite de buena calidad y otro rancio", señaló Tosato.

El directivo ha precisado que a lo largo de este ejercicio invertirán en una campaña de Carbonell en España y también en Italia, donde se ha perdido mucha cuota de mercado y ve "un potencial enorme" con Carapelli, como hará con Bertolli en Estados Unidos.