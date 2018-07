30 euros por una entrevista de trabajo y da igual tener papeles. Ese es el anuncio que estos días una empresa de Madrid está haciendo circular por Whatsapp, según informa la cadena Ser. "La inscripción a esta oferta de empleo y muchas más tiene un coste de 30 euros" es el anuncio literal de una empresa que ofrece trabajo a personas con y sin papeles. Les ofrece, además, pasar a formar parte de una bolsa de empleo y recibir cursos de formación en actividades tan dispares como hostelería, limpieza de portales, cuidado de personas mayores, inglés o informática.

Los expertos consultados por la cadena Ser mantienen que este es un caso claro de estafa. En su información, la ser aporta el testimonio de Mirta, una trabajadora extranjera que no tiene los papeles en regla y que se presentó en las oficinas de la empresa para optar a uno de los 100 puestos de limpieza de portales y de conserje que ofrecía. "Venimos a pedir trabajo y ellos nos quieren cobrar. Yo les dije que no les iba a dar ni un céntimo", asegura Mirta a la Ser.

A la empresa en cuestión no parece importarle si los aspirantes al puesto tienen papeles o no. "Me dijeron que había trabajo tanto para gente con papeles como para gente sin papeles, que nos iban a dar trabajo igual. Así lo decían. Yo se lo pregunté, porque yo aún estoy en trámite de mis papeles y el chico que estaba atendiendo allí me dijo que sí, que había mucha gente que prefería coger a gente sin papeles. Me aseguró que me llamarían", explica Mirta.

Según UGT eso es ilegal. Un abogado del sindicato lo explica a la Ser: "Es imposible. Lo que están ofreciendo es ofertas de empleo a personas que previamente tienen que regularizar su situación en materia de trabajo en este país. Les están engañando, les están estafando literalmente". UGT alerta de que estas situaciones son más habituales de lo que sería deseable y que "muchos empresarios sin escrúpulos se aprovechan de unas personas que saben no van a denunciar por su situación irregular".

La cadena Ser se ha puesto en contacto con el dueño de la empresa, que ha atribuido todo a "un error".