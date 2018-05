Endesa dice que no cerrará ninguna central que afecte al precio de la luz y al suministro

El presidente de Endesa, Borja Prado, ha asegurado que la energética no cerrará ninguna planta de generación eléctrica, ya sea de carbón o nuclear, "que pueda afectar verdaderamente" al precio de la electricidad y a la seguridad del suministro.

En declaraciones a la prensa tras la junta general de accionistas de la compañía, Prado reiteró el "absoluto diálogo" con el Gobierno a este respecto y subrayó que cualquier decisión que se adopte respecto al cierre de centrales, se hará "ordenadamente", como, según su opinión, ocurrió el año pasado con la planta nuclear de Santa María de Garoña. "No vamos a cometer ninguna irresponsabilidad que pueda afectar a la seguridad de suministro y a los precios de la electricidad", añadió al respecto.

Eso sí, el presidente de Endesa defendió también la necesidad de que exista una rentabilidad para la compañía de las centrales en operación, por lo que en los casos en que esto no suceda, se planteará al Gobierno este tema para que se busque "una fórmula de que sea rentable". "Y si no es así, pues no seguiremos adelante", dijo.

"Rentabilidad y que contribuya a la seguridad de suministro. Siempre estaremos buscando la mejor forma de hacer sostenible la transición energética", subrayó al respecto el consejero delegado de Endesa, José Bogas. A este respecto, Bogas añadió que la rentabilidad tiene que ver con que sea capaz de generar "un margen para cubrir los costes fijos y la amortización de la nueva inversión". "Sin eso no podremos invertir, ya que no somos una ONG", apuntó.

En lo que se refiere al debate de alargar la vida de las centrales nucleares, donde Endesa defiende su extensión hasta los 50 o 60 años, Prado recordó que las decisiones entre los socios dueños de las plantas deben ser "por unanimidad" y confió en que serán capaces de ponerse "de acuerdo". "No vamos a tomar ninguna decisión en una planta nuclear que pueda afectar a la estabilidad de suministro. Eso lo consideramos una irresponsabilidad y no lo haremos. Confío en que llegaremos a un acuerdo con el Gobierno y los socios", afirmó.

Un convenio coletivo "responsable y razonable"

Por otra parte, el presidente de Endesa se refirió a las protestas de los sindicatos de la compañía a la puerta de la sede coincidiendo con la junta general de accionistas debido a la negociación del convenio colectivo de la empresa y aseguró que se encontrará "un acuerdo responsable y razonable para todos".

A preguntas de representantes de los sindicatos durante la junta, Prado mostró "todo su respeto" ante las protestas de los cientos de trabajadores y responsables sindicales a la puerta de la sede y aseguró que el objetivo de la negociación es "tener una compañía más flexible y moderna, que nos permita competir hacia un mundo mucho más digital y rápido".

El presidente de la compañía de electricidad Endesa, Borja Prado, durante la Junta de accionistas de Endesa, celebrada en Madrid. EFE/ Fernando Villar

En su discurso ante la junta general de accionistas de la eléctrica, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha pedido repartir el esfuerzo de la descarbonización entre otros sectores, como los denominados sectores difusos (el transporte o la climatización de edificios) y que no se cargue solo sobre el sector eléctrico, lo que ha contribuido "de manera decisiva" a que la tarifa española se encuentre entre las más caras de Europa "cuando los costes de generación y distribución de España están entre los más baratos".

Asimismo, Bogas señaló que el reciente informe sobre transición energética presentado por la Comisión de Expertos debe constituir "un importante punto de referencia" y destacó que varios de los ejes esenciales del documento "muestran una amplia coincidencia con las posiciones de Endesa".

A este respecto, Bogas se refirió, como señala el documento de los expertos, a la importancia de "compartir entre todos los sectores" los costes de la política energética, unos coste que, en estos momentos, "recaen mayoritariamente en el sector eléctrico, a pesar de que solo representa el 19% de las emisiones totales de CO2; y en los clientes eléctricos, cuyo consumo energético solo supone el 26% del total del país".

Dentro de la transición energética, el consejero delegado de Endesa apuntó que es "importante" que todas las tecnologías de generación necesarias "tengan una rentabilidad razonable", ya que en caso contrario, se podría crear "un grave problema de seguridad de suministro a corto y medio plazo".

Por ello, Bogas consideró necesario "desarrollar un mercado competitivo de capacidad firme que garantice la seguridad de suministro y permita la viabilidad del parque generador actual y futuro".

Además, indicó que la descarbonización de la economía requiere la sustitución "progresiva" de las centrales térmicas por instalaciones de renovables, aunque señaló que, para evitar situaciones de riesgo de suministro y presiones sobre los precios, esta sustitución se debe realizar de "manera ordenada". De esta manera, pidió "replantearse la elevada carga fiscal" que existe sobre la actividad de generación eléctrica desde 2013, una vez solucionado el problema del déficit de tarifa eléctrico.

Además, defendió la extensión de la operación de las centrales nucleares hasta los 50 o 60 años, "al igual que han hecho diversos países de nuestro entorno", y pidió una reforma de las tarifas, "a fin de que el sistema muestre las necesarias señales económicas a consumidores y productores para la utilización óptima de la red y para ofrecer un terreno de juego equilibrado a nuevos consumos, como el vehículo eléctrico, a los sistemas de almacenamiento y a la generación distribuida".