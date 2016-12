Endesa eleva su plan inversor hasta los 4.700 millones en 2019

LONDRES.- Endesa prevé elevar su plan inversor en los próximos años en 1.000 millones de euros y aumentar su gasto de capital neto (Capex) a 4.700 millones de euros entre los años 2016 y 2019, según los datos remitidos por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) correspondientes al Capital Markets Day de su matriz, la italiana Enel.



Desgranado por años, las estimaciones de la energética apuntan a una inversión neta de 1.000 millones de euros este 2016, que subirá a 1.100 millones de euros el próximo ejercicio y se situará en los 1.300 millones de euros para los años 2018 y 2019.



La hoja de ruta anterior de la eléctrica situaba en 4.400 millones de euros la inversión neta, aunque contaba con un ejercicio más el plan, ya que abarcaba de 2015 a 2019. Así, para los últimos cuatro años de ese plan las inversiones ascendían a 3.600 millones de euros, casi un 30% menos que esta nueva revisión.







Además, la compañía espera alcanzar un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 3.700 millones de euros al cierre del ejercicio 2019. Para el presente año, Endesa prevé que su Ebitda sea de 3.400 millones de euros. Esta cifra de resultado operativo para este 2016 de 3.400 millones de euros mejora así en más de un 6% la estimación anterior de 3.200 millones de euros de la energética.



En su presentación, el grupo presidido por Borja Prado, participado en un 70% por Enel, destaca que la fuerte generación de caja apoyará este crecimiento futuro.



Además, señala que la digitalización será una de las palancas de eficiencia a través de la aceleración del uso de la factura electrónica para la involucración digital y la reducción en el coste del servicio postal, así como la mejora en la calidad de servicio y el desarrollo de nuevos servicios.



En este sentido, Endesa prevé un total de 3,7 millones de clientes digitales en 2019, desde los 1,6 millones en 2016, así como que la cifra de ventas digitales suponga el 15%, frente al 8% en este ejercicio. Asimismo, estima situar el número de clientes con factura electrónica en los 3,6 millones al final de 2019, frente a los 1,9 millones de 2016.

Enel mantiene su ritmo inversor

Por su parte, Enel presentó su plan estratégico para el periodo 2017-2019, centrado en la digitalización y la atención al cliente y que prevé unas inversiones de 20.900 millones de euros, con un ligero descenso del 1% con respecto a la anterior cifra de 21.200 millones.



En lo que respecta al beneficio neto, la energética estima en torno a un incremento anual del 14% a lo largo del periodo. Así, para 2017 prevé unas ganancias de 3.600 millones de euros y un crecimiento del 47% a lo largo del periodo, hasta los 4.700 millones de euros de beneficio en 2019. Además, prevé un alza del 5% anual de su Ebitda a lo largo del periodo, desde los 15.000 millones de euros en 2016, hasta los 17.200 millones de euros en 2019.



Asimismo, el plan estratégico del grupo italiano también prevé un programa de recompra de acciones por hasta 2.000 millones de euros y un incremento en el pay-out hasta el 65% para el año 2017, frente al 55% de este año. Para el horizonte de 2019 el objetivo es elevarlo hasta el 70%. De cualquier manera, establece un dividendo mínimo de 0,21 euros para 2017.

El logo de la eléctrica italiana Enel, en su sede en Roma. REUTERS/Tony Gentile

En la rueda de prensa con motivo de la presentación del plan estratégico, el consejero delegado de la eléctrica italiana, Francesco Starace, ha reiterado que no tiene intención de reducir su participación en Endesa, de la que es el principal accionista con un 70% del capital, ante el interés de los fondos. No obstante, el directivo insistió en que Enel "no está interesado" en reducir su actual participación en la eléctrica española, de la que destacó su gestión eficiente. "Quizás el año que viene", ironizó al respecto.



Enel controla Endesa desde 2009, cuando adquirió el 25% que tenía Acciona en su poder tras la batalla con la alemana E.ON por hacerse con el control de la eléctrica. Después de llegar a alcanzar el 92% del capital, redujo su participación al 70% en la española tras una oferta de venta de acciones y desprenderse de sus activos latinoamericanos.