Endesa gana un 47% más en el primer trimestre gracias a la recuperación de la producción hidroeléctrica

Tras la sequía del año pasado que descalabró las cuentas domésticas del sector eléctrico español, Endesa anunció el martes un notable incremento de sus beneficios del primer trimestre de 2018, impulsados principalmente por el negocio liberalizado de electricidad y ayudados también por una mejoría en la actividad de gas.

La eléctrica controlada por el grupo de capital público italiano Enel obtuvo un resultado operativo bruto (EBITDA) de 880 millones entre enero y marzo, un 25% superior al del año anterior, en un entorno de precios mayoristas más bajos por la recuperación de la producción hidroeléctrica.

Esto propició un salto en los márgenes del grupo, que vende más electricidad de la que produce y por tanto le benefician precios del pool más bajos.

El beneficio neto creció aún más, un 47%, a 372 millones.

El consejero delegado, José Bogas, destacó en una conferencia con analistas que las cuentas sitúan al grupo en el buen camino para alcanzar sus principales objetivos anuales (EBITDA de 3.400 millones de euros y beneficio neto de 1.400 millones), que algunos expertos califican de conservadores.

Bogas dijo que las energías renovables serán el principal surtidor de nueva capacidad del sector en el próximo medio siglo, con un importante desarrollo de los contratos bilaterales a precio pactado, conocidos como PPAs (power purchase agreements), gracias a la competitividad de la energía eólica y solar, y a la demanda de generación verde por parte de más clientes.

Sin embargo, el directivo sigue apostando por mantener la energía nuclear dentro del mix en el largo plazo y dijo que Endesa obtenía un pequeño beneficio con estos activos, mientras que Iberdrola, su socia en varias centrales nucleares españolas, considera que no son rentables y que no debería ampliarse su vida útil.

"No se trata de la seguridad del suministro actual, hoy no hay problema, sino que tenemos que mirar al horizonte de 2030, en el que sin estas plantas nucleares será imposible cubrir la demanda ... y no se podrían cumplir los objetivos de emisiones", dijo ante los expertos.

La energía nuclear representa un 15% de la potencia instalada de Endesa y fue la tecnología que más aportó a su producción en el primer trimestre con más de un tercio del total.