El FMI 'descubre' que la inmigración hace aumentar la riqueza de un país

BRUSELAS. -La inmigración tiene un impacto económico generalmente positivo en los países receptores, aunque los beneficios dependen de lo bien que se integren los inmigrantes, ha señalado este lunes el primer subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, David Lipton.



En un seminario en Bruselas, Lipton apuntó que las políticas y economías de la migración chocaban entre sí porque, al igual que el comercio, la inmigración creaba ganadores y perdedores y exigía tiempo para que las sociedades y las empresas se adaptaran.

"Hemos descubierto que la inmigración ha incrementado significativamente el PIB per cápita en las economías avanzadas porque los niveles de capacitación impulsan la productividad laboral y porque en algunos lugares la llegada de inmigrantes en edad laboral ayuda a contrarrestar la escasez laboral de los acontecimientos demográficos", dijo Lipton.



"Aunque el primer 10% es el que más se beneficia, las ganancias de la migración las comparten todos los grupos de ingresos. Además, la desigualdad no se incrementa como resultado de la entrada de inmigrantes a la fuerza laboral", añadió.



"No encontramos efectos negativos significativos en los grupos de ingresos medios o bajos en los países receptores", dijo.



Europa está teniendo dificultades para contener una crisis migratoria que se inició en 2015, cuando más de un millón de personas llegaron desde Oriente Próximo y África en busca de seguridad y mejores perspectivas económicas.



La inmigración ha desencadenado una reacción negativa en la UE que ha impulsado a partidos de extrema derecha y nacionalistas y ha sido uno de los principales factores de la votación de junio de 2016 en Reino Unido a favor de abandonar la Unión Europea.



"La gente podría estar dando menor valor a los beneficios económicos de la migración porque no les gustan los cambios sociales y culturales y temen que lleguen inevitablemente con la inmigración", dijo Lipton. "En segundo lugar, podrían no percibir los beneficios reales que los economistas han mostrado que existen. y en tercer lugar, los economistas podrían no haber resuelto todo. dijo.



Para que se muestren los beneficios económicos de la migración, los inmigrantes deberían estar bien integrados en los mercados laborales de los países donde hayan entrado.



"Este proceso de integración es crítico si los países quieren asegurar los máximos beneficios económicos de la migración", dijo Lipton.



"Ya sabemos que los europeos del este (...) se han integrado en su mayoría rápidamente. Pero los políticos ahora necesitan un entendimiento más claro de la experiencia de asimilación de refugiados y migrantes de Oriente Próximo y África", dijo.