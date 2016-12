Fomento admite "dificultades" en tramos del AVE a Galicia y deja en el aire el plazo de conclusión

SANTIAGO DE COMPOSTELA.- El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha garantizado este lunes que la llegada del AVE a Galicia será "una prioridad" para el Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy, aunque ha evitado ratificar la fecha de 2018 comprometida hasta el momento y ha admitido que "el parón de un año" sin un Gobierno central con plenas funciones ha generado "daños" cuyo "impacto" hay que medir.



En aras de la "prudencia" y hasta que su departamento concrete dicho "impacto", el ministro ha evitado reiterar el compromiso de 2018, lo que deja en el aire esta fecha. En concreto, ha admitido "dificultades" en algunos tramos (ha aludido, en concreto, a unos 18 kilómetros), que confía en "desatascar" lo antes posible.









"No vamos a cejar en el empeño, pero no estoy en condiciones de hablar de un plazo concreto", ha subrayado De La Serna tras su encuentro con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien le ha agradecido su "realismo".

Tanto ante el presidente gallego como ante los medios de comunicación, Íñigo de la Senra ha reconocido la existencia de cinco tramos de la línea Madrid-Galicia que tienen "dificultades de ejecución" por "circunstancias sobrevenidas". Estas complicaciones estarían en cinco intervenciones del tramo Pedralba-Taboadela, fundamentalmente relacionadas con el túnel del Padornelo y algunos viaductos.



Ante esta situación, el Ministerio se ha puesto "manos a la obra" para "desbloquear" y "desatascar" trámites administrativos que permitan la "agilización al máximo" de estas obras. En "unos días a pleno rendimiento", ha dicho el ministro, "se han podido liberar algunos tramos", mientras que se continúa trabajando en otros dos.



Íñigo de la Serna ha recordado que estas dificultades se han visto agravadas por la imposibilidad de llevar adelante cuestiones administrativas en un año "de Gobierno en funciones", que para una infraestructura de estas características es "mucho tiempo".

Un bloqueo que no es inocuo

Sobre esta cuestión, el presidente de la Xunta ha agradecido el "realismo" del discurso de De la Serna, recordando que el "año perdido desde el punto de vista institucional" con el Gobierno en funciones ha motivado un "bloqueo" que no es "inocuo" y que exige "una valoración de daños".



Núñez Feijóo ha confiado en que en "las próximas semanas", cuando se "evalúe cómo desatascar" esta situación, se puedan "concretar" los plazos, y ha destacado que los accesos ferroviarios a Galicia siguen siendo "una prioridad" para el Gobierno central.



"Yo no voy a faltarle al respeto a los gallegos dando fechas que no son las correctas", ha zanjado el presidente gallego, mientras que el ministro ha apelado a ser "prudentes". "Cuando esté evaluado ese impacto, que lo hay, estaremos en disposición de dar plazos más realistas", ha apostillado.



Aunque Núñez Feijóo ha mostrado su confianza en que el AVE a Galicia es una prioridad también para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el presidente gallego ha recordado que Galicia lleva "décadas" esperando esta infraestructura.

Intermodales

En la reunión de este lunes, ambos mandatarios ha analizado también la situación de las estaciones intermodales, con la idea de "sentarse con los ayuntamientos" de las ciudades implicadas en reuniones "a tres bandas" para ir cerrando cuestiones. En el caso de Vigo, el ministro ha apuntado que en enero podría llevarse el complejo Vialia al consejo de administración de Adif.



También ha garantizado que una de las "prioridades" del Gobierno será la "modernización" de la línea Lugo-Monforte-Ourense para "facilitar la conexión con la alta velocidad y que la Variante de Cerdedo, en trámite de evaluación ambiental, "sigue estando en la agenda del Gobierno".



Finalmente, en el encuentro, Feijóo y De la Serna han hablado de cuestión aeroportuaria, un tema sobre el que el ministro ha vuelto a apostar por la "coordinación" y ha avanzado su intención de convocar "en las próximas semanas" la Comisión de Coordinación Aeroportuaria.