Un total de diez empresas han comunicado durante esta semana que trasladarán su sede social fuera de Catalunya ante la incertidumbre generada por el referéndum ilegal del pasado domingo y la posibilidad de que la próxima semana se produzca una declaración unilateral de independencia.

La primera en anunciar su traslado fue Oryzon Genomics el martes. Dos días después de la celebración del 1-O, la biofarmacéutica, que cotiza en el Mercado Continuo, anunció el traslado de su domicilio social desde Cornellà de Llobregat a Madrid con el objetivo de "optimizar sus operaciones y la relación con sus inversores".

El jueves fueron cuatro las compañías que decidieron seguir sus pasos: Banco Sabadell, Eurona, Proclinic y Dogi. El consejo de administración de Sabadell decidió mover su domicilio social a Alicante, concretamente a la antigua sede de la Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM), con el fin de "proteger a la clientela y garantizar la seguridad jurídica que proporciona el marco regulatorio del Banco Central Europeo (BCE)".

Por su parte, Eurona acordó trasladar su sede social de Barcelona a Rivas-Vaciamadrid (Madrid), un cambio que aseguró que sopesaba desde hace un año y que coincide con la reorganización de la estructura corporativa del grupo tras el nombramiento de Fernando Ojeda como consejero delegado; mientras que el distribuidor odontológico Proclinic Expert moverá la suya de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a Zaragoza.

A última hora de la noche Dogi anunció había acordado iniciar los trámites necesarios para trasladar su domicilio social de la localidad barcelonesa de El Masnou a Madrid para "optimizar sus inversiones y la relación con sus inversores".

Este viernes se han sumado CaixaBank, Arquia Banca, Banco Mediolanum, Gas Natural y Service Point Solutions. Gas Natural ha acordado trasladar su sede social de Barcelona a Madrid y CaixaBank ha decidido secundar también este movimiento y adoptar las medidas necesarias para trasladar el suyo a Valencia, tan pronto como se publique en el Boletín Oficial del Estado la modificación de la ley de sociedades aprobada por el Consejo de Ministros para agilizar la movilidad de las sedes sociales de las empresas.

Service Point Solutions, Arquia Banca y Ballenoil han decidido también mover sus domicilios sociales de Barcelona a Madrid y Banco Mediolanum, a Valencia.

Empresas que están planteándose el cambio

Este jueves Catalana Occidente señaló que tomará "de forma ágil" las decisiones que sean oportunas, "en función de cómo se desenvuelvan los hechos", con el objetivo de "preservar los intereses" de sus clientes, trabajadores, mediadores y accionistas.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de España y de Freixenet, José Luis Bonet, ha afirmado este viernes que propondrá al consejo de administración de la compañía el cambio de sede social fuera de Catalunya en el caso de declararse la independencia. "Vamos a esperar, hasta ahora creía que la independencia no se haría, pero empiezo a pensar que me he equivocado y si esto es así tendremos que actuar como muchos", ha afirmado.

Si el gobierno de Carles Puigdemont llegase a realizar esta declaración unilateral de independencia (DUI), también Codorníu se plantearía mudar fuera de Catalunya su sede social, actualmente ubicada en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona). "Esperamos no tener que llegar a ello, pero si se produjese la declaración unilateral de independencia, cambiar nuestra sede social es una opción que ya nos hemos planteado por responsabilidad empresarial", aseguró la compañía.

El mercado castiga a las catalanas



Antes de que estallase la tensión, algunas empresas se adelantaron a este movimiento. Así, Naturhouse trasladó su sede social de Barcelona a Madrid el pasado mes de agosto, mientras que Grifols lo hizo a Irlanda en septiembre de 2015. Por otro lado, compañías como Pronovias y Planeta ya comunicaron hace tiempo que se irían de Catalunya si la Generalitat declarara la independencia.

Esta semana, el mercado ha penalizado a algunas de la compañías que contaban con su sede social en Catalunya. Así, la empresa cuya cotización ha caído más ha sido Colonial (-7,67% en los últimos siete días), seguida por Sabadell (-6,17%), CaixaBank (-3,72%), Gas Natural (-2,26%) y Cellnex (-2,16%). La excepción ha sido Abertis, con un alza del 0,96% al estar a la espera de una mejora del precio de la OPA de Atlantia y/o de una contraopa de ACS.