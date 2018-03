Luis María Linde se está granjeando, declaración tras declaración, la enemistad de todos los jubilados de este país. No es ninguna novedad que el gobernador del Banco de España prefiere tirar de recetas neoliberales y alargar la vida laboral por encima de los 67 años para solucionar el problema de las pensiones antes que proponer una subida de salarios, una apuesta por los contratos indefinidos y una mayor protección laboral.

La semana pasada llegó a decir que "el peso tan grande del ahorro materializado en casas en propiedad es un argumento que hay que tener en cuenta y que no se suele mencionar en el análisis de las pensiones". Traducido: que hay que tener en cuenta que los pensionistas, como tienen una casa en propiedad gracias a muchos años de trabajo, se ahorran el dinero que destinarían a la letra de la hipoteca o al alquiler.

"Sería bueno que la gente no solo invirtiese en vivienda, sino también un poco en activos financieros"

Este lunes ha intentado aclarar sus palabras y no ha resultado demasiado convincente su explicación. Linde ha asegurado que "jamás" ha dicho que haya que cuantificar la vivienda como parte de las pensiones, sino que "hay que tener en cuenta" que en otros países haya una aportación mayor a los fondos privados, frente a España, en donde hay "poco ahorro privado en fondos de pensiones pero sí muy grande en vivienda". "Sería bueno que la gente no solo invirtiese en vivienda, sino también un poco en activos financieros". "Eso no estaría mal", ha insistido.

Según Linde, "la renta en especie es parte importante de la pensión y no se suele mencionar, pero es una realidad", ya que "no es lo mismo" pagar un alquiler de 600 o 700 euros al mes que una comunidad de 100 euros.

"Lo que quise decir, no sé si acerté, es que cuando se habla de pensiones de jubilados e ingresos, en España hay poco ahorro en fondos de pensiones"

"Lo que quise decir, no sé si acerté, seguramente no, es que cuando se habla de pensiones de jubilados e ingresos, todos hablamos de las pensiones, es lo normal, pero en España a diferencia de otros países hay poco ahorro en fondos de pensiones", ha señalado. Una tesis que entronca con lo que desea la gran banca privada de España y a la que se abonó también hace poco el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En esta línea, ha reiterado que hay una "diferencia notable" de España con el resto de países, ya que el porcentaje de jubilados españoles que se jubilada con casa propia es "muy superior" al que existe en otras grandes economías, como Alemania y Francia.

"Dije que en España efectivamente el volumen de ahorro concentrado en fondos de pensiones es pequeño. Los españoles no han ahorrado así, llevan décadas ahorrando en vivienda. Es un hecho perfectamente conocido y comprobable", ha apostillado, Linde, quien ha insistido en que su intención fue llamar la atención sobre el hecho de que en España los fondos de pensiones aportan "muy poco" a los ingresos de los jubilados, ya que "los españoles han considerado que la vivienda era su vehículo de ahorro, también para la jubilación".

¿Vincular las pensiones al IPC?

En declaraciones a los periodistas tras participar en un desayuno informativo organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, el gobernador del Banco de España también se ha mostrado pesimista a la hora de considerar que se pueda costear la vinculación de la revalorización de las pensiones al IPC: "Creo que es difícil, pero en fin..." Precisamente, esa vinculación al IPC es una de las grandes reivindicación de los jubilados que han protagonizado movilizaciones y protestas por todo el país en las últimas semanas.

"Si sigue creciendo el empleo como en los últimos tres años, es una vía de solución, estabilidad y sostenibilidad para el sistema de pensiones"

Linde ha reconocido que la situación del sistema público de pensiones es "difícil" y presenta "problemas graves" a nivel demográfico, por el aumento de la esperanza de vida y el desempleo. A este respecto, ha advertido de una situación demográfica "muy negativa", pero dado que su corrección es "muy difícil" y "muy lenta", y el otro factor perjudicial relativo a la esperanza de vida no hay que enfrentarlo, ha abogado por incidir en el empleo.

Aumentar el empleo como solución

"Si sigue creciendo el empleo como en los últimos tres años, es una vía de solución, estabilidad y sostenibilidad para el sistema de pensiones", ha remarcado Linde, quien ha añadido que la posibilidad discutida en el Pacto de Toledo respecto a sacar las pensiones no contributivas o sufragar una parte con impuestos, tal y como ha propuesto Cristobal Montoro, no es competencia del Banco de España, aunque cree que es "una vía lícita de ser analizada".

En cualquier caso, ha hecho hincapié en que el empleo es "el elemento que está más al alcance y el más eficaz" para ser "lo único que puede cambiar en sentido estructural la posición del sistema de pensiones". "Se han tomado medidas, pero es evidente que el factor demográfico y el empleo ha sido negativo en los últimos 10 años y hay que seguir enfrentando ese problema".