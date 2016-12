El Gobierno aplaza el código de buenas prácticas sobre las cláusulas suelo tras el rechazo del PSOE

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este viernes que el Ejecutivo ha decidido aplazar la aprobación del código de buenas prácticas para facilitar la reclamación a los bancos de clientes afectados por las cláusulas suelo, pero se compromete a encontrar una solución extrajudicial.



La idea inicial del Ejecutivo era sacar adelante en el Consejo de Ministros de este mismo viernes un decreto ley con dicho código, al que se suscribirían de forma voluntaria las entidades con hipotecas que impiden beneficiarse de las rebajas del euríbor a partir de un determinado nivel. Pero el PSOE manifestó ayer su rotunda oposición a la fórmula planteada por el Ministerio de Economía, pues considera que favorece a los bancos al ser voluntaria su aplicación.







Ante la oposición del PSOE, que aboga por un sistema obligatorio, Rajoy ha declarado, en la rueda de prensa de balance del año, que el Gobierno "hará todo lo posible" para que los afectados puedan recuperar su dinero "sin tener que ir necesariamente a los tribunales".



El jefe del Ejecutivo ha subrayado que se trata de relaciones entre personas y entidades financieras, por lo que no es competencia del Gobierno. Eso sí, ha admitido que este asunto afecta a "mucha gente" y supone una cuantía económica "muy considerable", si bien no ha concretado cifras. "Ya concretaremos esos procedimientos para evitar los litigios, que se podrán evitar o no. El Gobierno va a intentar un entendimiento sobre este tema, que es muy importante", ha explicado Rajoy.



Fuentes oficiales del Ministerios de Economía han explicado Press que la decisión del Gobierno pasa por poner en marcha un procedimiento extrajudicial en el que se van a regular "plazos y garantías", con el objetivo de resolver con celeridad las reclamaciones.



El Gobierno baraja concretar los detalles en el Consejo de Ministros del próximo 13 de enero, a la vuelta de la festividad del día de Reyes, una vez se recaben los apoyos políticos necesarios para sacar adelante la norma en el Parlamento.

El PSOE presentará su propia ley

Horas antes del anuncio de Rajoy, el portavoz de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez, había adelantado la intención del Grupo Socialista de presentar en el Congreso de los Diputados su propia proposición de ley para obligar a los bancos a devolver el dinero cobrado indebidamente por las cláusulas suelo en las hipotecas, en el caso de que el Consejo de Ministros hubiera aprobado el decreto ley sobre el código de buena conducta.



Jiménez, en una entrevista en Antena 3, ha puesto en duda la disposición de los bancos a devolver ese dinero "de buena fe y voluntariamente", teniendo en cuenta que "llevan años resistiéndose y lo han peleado en los tribunales". Después de la sentencia del Tribunal Supremo que decretó la devolución de las cantidades pagadas desde 2013, la semana pasada el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó la retroactividad total de la nulidad de esas cláusulas.



Por su parte, Ciudadanos ha pedido que el Gobierno apruebe "cuanto antes" un mecanismo para la devolución del dinero cobrado indebidamente a los afectados por las cláusulas suelo insertadas en las hipotecas, y ha exigido que sea "obligatorio" para los bancos y no haya recargos ni intereses para los afectados por parte de Hacienda. En rueda de prensa en el Congreso, el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha lamentado que el Consejo de Ministros no haya aprobado finalmente este viernes el código de buenas prácticas pactado con la formación naranja. "Lo lógico es que sea obligatorio, no tendría sentido que unos pudiesen acogerse pero otros tuvieran que ir a los tribunales y gastar tiempo y dinero", ha agregado.