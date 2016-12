El Gobierno italiano lanza un fondo de 20.000 millones para rescatar el banco más antiguo del mundo

ROMA.- El Gobierno de Italia ha aprobado en la madrugada de este viernes un decreto para rescatar al banco Monte dei Paschi di Siena, el tercer mayor banco del país y el más antiguo del mundo (sus orígenes se remontan a 1472), horas después de que la entidad anunciara que había fracasado en su operación de recapitalización. Así, las autoridades del país europeo han autorizado un fondo por valor de 20.000 millones de euros para ayudar a los prestamistas, fundamentalmente a Monte dei Paschi.



El decreto, bautizado como "salva-ahorros", fue presentado a medianoche y, con esa dotación de 20.000 millones de euros, permitirá al Estado llevar a cabo medidas que garanticen la liquidez de los bancos con problemas y que refuercen su posición patrimonial. Situación similar a la que se produjo en mayo de 2012, cuando el Gobierno español inyectó 23.465 millones en BFA-Bankia para sanear las cuentas de la entidad.







Según el comunicado del Ejecutivo trasalpino, la maniobra permitirá al Tesoro italiano adquirir acciones de un banco interesado en una recapitalización "como precaución" así como proteger a sus clientes con un procedimiento de compensación (el Ministerio de Economía y Finanzas ya posee un 4% y que ahora podría convertirse en accionista mayoritario).



La decisión ha sido aprobada en una reunión extraordinaria de ministros, convocada tras el anuncio de la entidad bancaria, de la que el Tesoro ha pasado a ser principal accionista.



El primer ministro, Paolo Gentiloni, ha destacado que "hoy es un día importante para Monte dei Paschi, un día que lo ve dar un giro". Por su parte, el ministro de Economía, Pier Carlo Padoan, ha resaltado que el decreto permite proteger a la totalidad de los propietarios de bonos subordinados.



El ministro de Economía señaló en rueda de prensa que será MPS la que deberá solicitar la inyección de fondos públicos para acometer una ampliación de capital que el Banco Central Europeo ha dicho que debe producirse antes de fin de año. "Esperamos que MPS solicite la activación de los recursos en base a los mecanismos previstos y esto asegurará las necesidades de capital y permitirá a la banca continuar con su Plan Industrial, que deberá ser aprobado por las autoridades europeas", dijo Padoan.



En este sentido, el diario italiano Il Sole 24 Ore informaba de que el previsible rescate público de la entidad toscana se desarrollará en varias fases a lo largo de 2 o 3 meses.

Varios peatones pasan junto a una oficina de Monte Dei Paschi di Siena (BMPS) en Roma. AFP/ Tiziana Fabi

Previamente, el consejo de administración del Monte dei Paschi había solicitado un rescate público que garantizara la viabilidad de la entidad, tras el fracaso de su ampliación de capital por 5.000 millones, integrado en sus planes de saneamiento. El banco toscano atribuyó el fracaso de su recapitalización a que "no se ha concretado" el interés por parte de ninguno de los inversores "ancla" disponibles, lo que ha influido negativamente sobre los inversores institucionales y ha "limitado" las ordenes de adhesión a la oferta de canje de deuda.



La entidad, que ha sufrido continuas turbulencias en los últimos quince años, padece acuciantes problemas de liquidez. En un informe publicado recientemente asegura que, de no lograr su objetivo de ampliar su capital gracias al mercado, entraría en números rojos en cuatro meses y no en once como había comunicado el pasado 16 de diciembre.



El banco ha experimentado meses de gran volatilidad en la Bolsa de Milán, índice de referencia en Italia, hasta el punto de que en lo que va de año ha perdido el 87,43 % de su valor.



Bruselas apoya que Italia intente reforzar el sector bancario

Por su parte, la Comisión Europea (CE) apoyó el objetivo de las autoridades italianas de reforzar el sector bancario del país, después de que su Gobierno creara por decreto un fondo destinado a ayudar a la italiana Banca Monte dei Paschi di Siena y al resto de entidades en apuros. "Apoyamos el objetivo de las autoridades italianas de reforzar el sector bancario italiano, en conformidad con la legislación europea", declaró un portavoz de Ejecutivo comunitarios.



Las mismas fuentes europeas agregaron que Bruselas ha mantenido "un diálogo constante" con el Gobierno italiano sobre su sector financiero e indicaron que las medidas que se pueden aplicar incluyen "una recapitalización cautelar en casos específicos, si se cumplen las condiciones", que servirían para "proteger totalmente a los depositantes".



Los bancos pueden recibir una "recapitalización de precaución", lo que implica que no se somete a la entidad a un proceso de resolución, que es el procedimiento habitual en este tipo de situaciones en la UE a tenor de la directiva de recuperación y resolución de la banca (BRRD, en inglés).



Italia ya ha solicitado a la Comisión "que autorice este apoyo como medida cautelar", que la Comisión analizará cuando Italia aporte la "la información pertinente para que ésta tome decisiones".