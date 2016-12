El Gobierno sube el SMI un 8%, hasta los 707,6 euros mensuales

MADRID.- El Gobierno aprobará este vienes por decreto ley una subida del 8% del salario mínimo interprofesional (SMI), hasta los 707,6 euros mensuales, en 14 pagas anuales, según han informado fuentes sindicales.



La subida responde al acuerdo con el PSOE para recabar el apoyo de los socialistas a los objetivos de déficit que el Ejecutivo quiere aprobar en 2017 y 2018.







El Consejo de Ministros aprobará en su reunión de mañana esta subida, una de las mayores alzas en los últimos 30 años del salario mínimo, que en la actualidad se sitúa en los 655,2 euros mensuales. La mejora, por tanto, es de 52,4 euros al mes. Al año, supone un importe de 9.906.4 euros.

​

El Ministerio de Empleo se ha reunido este jueves por la tarde con representantes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para abordar esta subida. Por parte de CCOO y UGT han participado en este encuentro los responsables de Acción y Política Sindical, Ramón Górriz y Gonzalo Pino, respectivamente, mientras que CEOE y Cepyme han llevado a los directores de sus Departamentos de Relaciones Laborales, Jordi García Viña y Teresa Díaz de Terán.

​

El secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, ha considerado que la reunión de este jueves ha sido un "paripé" y supone una "intromisión" del PP y del PSOE en el diálogo social. Tanto CCOO como UGT han criticado "con dureza" el procedimiento empleado por el Gobierno "al hurtar al diálogo social una negociación como la del SMI y situarla en el ámbito político y parlamentario". "Aún más grave es la decisión de aprobarlo en Consejo de Ministros como Real Decreto Ley devaluando, cuando no negando, el debate democrático en el Parlamento", han añadido.



Pese a la subida, los sindicatos subrayan que está "muy alejada" de sus pretensiones para que en 2020 el SMI alcance el 60% del salario medio



Ambos sindicatos han señalado que si bien la propuesta les parece "un avance", es "absolutamente insuficiente" y, además, no cumple el compromiso de legislatura, ya que se refiere sólo al año 2017. Los sindicatos han insistido en que la postura del Gobierno está "muy alejada" de sus pretensiones y han precisado que, además de la cuantía, es muy importante que la subida "no sea sólo cosa del año que viene", sino que recoja "un pacto de legislatura", para que en 2020 el SMI alcance el 60 % del salario medio.



UGT y CCOO han enfrentado la proposición del Gobierno a las demandas sindicales, que pasan por colocar el SMI en 800 euros mensuales el próximo año y en torno a los 1.000 euros al final de legislatura.



os sindicatos han recordado que en España cobran el SMI o una cantidad menor más de 5 millones y medio de personas. "Aunque el crecimiento económico permitiría ahora resarcir a los perceptores del SMI, que han ido perdiendo poder adquisitivo en los últimos años, se pretende ahora secuenciar el incremento del SMI en un periodo de ocho años para igualar la demanda sindical, algo que UGT y CCOO no comparten", indican.



Los sindicatos han recordado la convocatoria de movilizaciones para el 15 y el 18 diciembre que anunciaron la pasada semana y han indicado que "el Gobierno tiene que sentir la presión ciudadana para cambiar las políticas y atender las necesidades sociales, porque en esta Legislatura hay que recuperar derechos y atender a las personas".



La patronal CEOE y Cepyme no han hecho declaraciones, a la espera de presentar su propia propuesta de subida del SMI en la Junta Directiva que CEOE celebrará el 14 de diciembre.