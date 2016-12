Guindos espera una aceleración del empleo en el cuarto trimestre

BRUSELAS.- El ministro español de Economía, Luis de Guindos, aseguró este lunes que España entrará con una "inercia fuerte" en 2017 que alimentará el crecimiento y aseguró que espera una aceleración en la creación de empleo en el cuarto trimestre de este año. "Entramos con una inercia fuerte en 2017, los objetivos de crecimiento del 3,2% este año y 2,5% el que viene son perfectamente alcanzables y la economía española sigue teniendo buen comportamiento", dijo De Guindos a su llegada a la reunión del Eurogrupo que se celebra en Bruselas.



"Incluso en un ejercicio de prospectiva sobre el empleo, viendo las filiaciones de octubre y noviembre y las proyecciones de diciembre, nos sale un crecimiento desestacionalizado del empleo del 1%, que es una aceleración en el cuarto trimestre", aseguró.



El ministro presentará ante sus colegas de la eurozona las líneas maestras de las nuevas cuentas que el Gobierno enviará formalmente "en los próximos días" a Bruselas, que contiene las medidas aprobadas el pasado viernes. Se trata del decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros el viernes pasado por el que se fijó el techo de gasto para el año próximo (en 118.377 millones de euros) y los objetivos de déficit, del 3,1% para 2017, la cota que pide Bruselas.







Este proyecto de presupuesto no es un presupuesto completo para 2017, para el que el ministro no dio una fecha prevista de aprobación, sino que incluye las medidas acordadas el viernes, que son las que pueden aprobarse por decreto ley, indicó Guindos. "Si hubiésemos esperado solo a la aprobación del presupuesto (completo), se habría aprobado a mediados de abril con el calendario presupuestario habitual", dijo Guindos, quien añadió que eso habría provocado que "no hubiesen entrado en vigor muchas de las medidas comprometidas con los socios comunitarios".



El ministro aseguró que el decreto ley "pone de manifiesto el compromiso de España con el cumplimiento de sus objetivos presupuestarios, con el 0,5 % (del PIB) de ajuste estructural y con el 3,1 % de déficit".



"Sin cambios de política económica el déficit público sería del 3,6 % y con las medidas que hemos tomado vamos al 3,1 %", insistió de Guindos, quien subrayó que "lo importante es el comportamiento diferencial de la economía española más allá de lo que son vientos de cola".



El ministro rehusó vaticinar la fecha en la que España enviará el presupuesto completo para 2017 a Bruselas: "hemos dado los primeros pasos y queda todo el proceso, pero la aprobación del techo de gasto y objetivos de déficit público son muy importantes".



El Eurogrupo aborda hoy los proyectos presupuestarios de los países de la eurozona para 2017, en particular los de aquellos en riesgo de incumplir su déficit, incluida España, después de que la Comisión haya evaluado los planes de los diecinueve, salvo Grecia.



En el caso de España, el Ejecutivo comunitario evaluó lo presupuestos prorrogados de 2016 -sin medidas adicionales- enviados por el Gobierno en funciones, con lo que Bruselas preveía que el déficit se desvíe en 2017 hasta el 3,8 % del PIB y pide al Ejecutivo que envíe un presupuesto completo con medidas para corregirlo. EFE