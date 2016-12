Guindos pide al PSOE un candidato para número dos del Banco de España

MADRID—. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha avanzado que el Gobierno ha solicitado al PSOE un candidato para sustituir al actual subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, quien se incorporará en enero al Banco de Pagos Internacionales (BPI) como presidente del Financial Stability Institute (FSI).



En rueda de prensa tras participar en el Ecofin, Guindos ha puesto en valor la intención de mantener el consenso con el PSOE para nombrar al nuevo subgobernador. El nombramiento de Restoy fue acordado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el por entonces secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.







El ministro ha aprovechado para resaltar el "buen trabajo" de Restoy en la institución en un "momento difícil" para España, al coincidir con el rescate bancario. "Hizo una contribución muy importante que quiero reconocer", ha enfatizado Guindos, quien ha confiado en que el actual gobernador del Banco de España, Luis María Linde, cumpla su mandato, que expira en 18 meses.



Restoy es subgobernador del Banco de España desde junio de 2012, si bien está vinculado a la institución desde 1991. Entre 2012 y 2015, presidió el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), mientras que entre 2008 y 2012 ocupó el cargo de vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).



En el terreno más puramente económico, Guindos, ha asegurado este martes que "no existen regates de ningún tipo" para corregir el déficit y ha reiterado el compromiso del Gobierno de adoptar un esfuerzo estructural del 0,5% del PIB el próximo año, que equivale a unos 5.500 millones de euros.

En rueda de prensa tras haber participado en la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin), De Guindos ha anunciado que ya ha contestado la carta en la que Bruselas pidió "lo antes posible" un nuevo marco presupuestario para 2017 al nuevo Gobierno.



"He contestado hoy la carta que mandaron, ya como ministro en plenas funciones, en la cual me comprometo a ello. En esa carta repito exactamente los mismos términos. España va a comprometerse en el proyecto presupuestario que va a remitir que va a incluir un déficit nominal del 3,1% y un esfuerzo estructural del 0,5%, como no podía ser de otra forma", ha expresado.



En cualquier caso, el ministro ha insistido en que los datos de crecimiento económico tanto de este año como de 2017 van a ser mejores que lo previsto inicialmente, una cuestión que "siempre ayuda". También ha subrayado la importancia de la cifra de déficit con la que se cierre este año finalmente.



"No es lo mismo si el punto de partida es de un nivel o de otro, eso tiene importancia desde el punto de vista del arrastre. Pero el compromiso es cumplir 4,6% este año y el 3,1% el año que viene, con un esfuerzo estructural del 0,5%. Aquí no hay regates de ningún tipo", ha manifestado.

Las negociaciones del Presupuesto

En relación a las negociaciones con otras fuerzas políticas para aprobar unos estos nuevos presupuestos, De Guindos se ha mostrado confiado en que se va a alcanzar a un acuerdo. "Creo que vamos a llegar a un acuerdo, estoy convencido de que vamos a llegar a un acuerdo", ha expresado.



"Nosotros vamos a dialogar todo lo que sea necesario, todo lo que sea imprescindible, vamos a tener todo tipo de contactos, vamos a entender perfectamente que hay otros partidos que tienen otras prioridades en materia presupuestaria, pero el cumplimiento de los objetivos presupuestarios no es únicamente responsabilidad del Gobierno, es la responsabilidad de todos los grupos de la Cámara", ha defendido.



En este sentido, De Guindos ha afirmado que ha tenido contactos "de forma continua" con representantes de Ciudadanos "fundamentalmente" sobre el marco general y "el planteamiento de Bruselas". Asimismo, ha señalado que el Ministerio de Hacienda se sentará "inmediatamente" con la formación naranja para ir elaborando el proyecto presupuestario, el "primer elemento que hay que presentar en unas semanas".