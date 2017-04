La Agencia Tributaria devolverá 11.198 millones de euros a 14,77 millones de contribuyentes en la Campaña de Renta 2016, que arranca este miércoles con la gestión por vía telemática y que se extenderá hasta el 30 de junio de 2017.

En una rueda de prensa para presentar la Campaña de la Renta 2016, el director del Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria, Rufino de la Rosa, ha presentado las cifras, que arrojan un incremento del 2,1% respecto al año anterior en el dinero a devolver y del 1% en el caso de los contribuyentes que recibirán dichas devoluciones.

En total, la Agencia espera que la campaña cuente con 19,75 millones de declaraciones, lo que supone también un aumento del 1%. De la Rosa ha destacado que la Campaña de la Renta 2016 está marcada por el crecimiento económico y la "estabilidad" normativa, tras la aplicación de la reforma fiscal, y la consolidación de las medidas de gestión del sistema Renta Web, que se extiende ya a todos los contribuyentes.

Del total, 14,77 millones de declaraciones darán derecho a devolución, un 1% más, mientras que 4,17 millones saldrán con resultado a ingresar, un 0,6% más, por importe de 8.537 millones (un 7,4% más).

La Agencia estima unas 800.000 declaraciones negativas y otras, lo que supone un incremento del 3,1% respecto al año anterior. Del total de declaraciones, 15,9 millones serán individuales (+2%) y 3,85 millones conjuntas (-2,7%).

La campaña de la renta de 2016 ha comenzado este miércoles para la presentación telemática (el 11 de mayo para la presencial) y la principal novedad es que desaparece definitivamente el programa Padre de ayuda a la confección de la declaración de la renta, que ya se eliminó el año pasado para la mayoría de los contribuyentes y únicamente quedó relegado a los declarantes de actividades económicas, básicamente autónomos.

Por segunda campaña de la renta, los contribuyentes dispondrá del sistema Renta web, que se generaliza ya para todos los declarantes, cualquiera que sea la naturaleza de sus rentas (del trabajo, capital o actividades económicas) y que ha venido a sustituir al Programa Padre y al borrador del IRPF, ya que se trata de una mezcla de ambos. Según cálculos de la Agencia Tributaria, la generalización de este sistema supondrá un ahorro de 10 millones de euros para el organismo.

Al sistema Renta web se accederá desde la sede electrónica de la Agencia Tributaria y, en la práctica, supondrá una propuesta de declaración, como venía siendo el borrador, pero más sencillo y ampliado a todos los contribuyentes. Su principal ventaja es que el contribuyente verá despejados obstáculos directamente relacionados con la descarga informática de la información del borrador (que hasta ahora sólo recogía unas determinadas rentas) o del programa Padre.

A las 10 horas de este miércoles se estaban presentando 650 declaraciones por minuto, ha señalado De la Rosa, quien ha destacado que en la Agencia Tributaria están "muy contentos" por la evolución, con un total de 143.200 declaraciones, lo que supone un aumento del 65% respecto a 2014, y más de 420.000 contribuyentes han accedido ya a la Renta Web, lo que supone el triple respecto a 2015.









MADRID, 5 Abr. (EUROPA RPESS) -



De la Rosa ha destacado que la Campaña de la Renta 2016 será "continuista", pese a la introducción de mejoras, y está marcada por el crecimiento económico y la "estabilidad" normativa, tras la aplicación de la reforma fiscal, y la consolidación de las medidas de gestión de Renta Web, que se extiende ya a todos los contribuyentes.



Del total, 14,77 millones de declaraciones darán derecho a devolución, un 1% más, mientras que 4,17 millones saldrán con resultado a ingresar, un 0,6% más, por importe de 8.537 millones (un 7,4% más). De esta forma, el resultado neto negativo derivado de la diferencia entre lo que tendrá que ingresar y devolver es de 2.661 millones, un 11,9% inferior al resultado negativo de 3.020 millones de la campaña de 2015.



La Agencia estima para este año unas 800.000 declaraciones negativas y otras, lo que supone un incremento del 3,1% respecto al año anterior. Del total de declaraciones, 15,9 millones serán individuales (+2%) y 3,85 millones conjuntas (-2,7%).



La posibilidad de presentar las declaraciones por Internet, así como la atención telefónica, comienza este miércoles y, como novedad, también desde este miércoles mismo se pueden presentar declaraciones impresas a través de las entidades colaboradoras. Las devoluciones se iniciarán en apenas 48 horas el próximo 7 de abril.



El plazo de presentación finalizará el próximo 30 de junio, tanto para las declaraciones a ingresar como para aquellas con resultado a devolver. No obstante, en las declaraciones a ingresar, si se opta por realizar el pago mediante domiciliación bancaria, el plazo de presentación abarcará hasta el 26 de junio.



Hasta las diez horas de la mañana de este miércoles se estaban presentando 650 declaraciones por minuto, según ha avanzado De la Rosa, quien ha destacado que en la Agencia Tributaria están "muy contentos" por la evolución, con un total de 143.200 declaraciones, lo que supone un aumento del 65% respecto a 2014, y más de 420.000 contribuyentes han accedido ya a la Renta Web, lo que supone el triple respecto a 2015.



Hoy comienza también la campaña del Impuesto sobre el Patrimonio, en la que la AEAT estima que se registrarán un total de 200.000 declaraciones, lo que supone un incremento del 6% respecto a la campaña de 2015, con unos ingresos totales de 1.060 millones, un 5,7% más.



NOVEDADES: FIN DEL PROGRAMA PADRE Y EXTENSIÓN DE RENTA WEB



La principal novedad de este año es que desaparece definitivamente el programa Padre de ayuda a la confección de la declaración de la renta, que ya se eliminó el año pasado para la mayoría de los contribuyentes y únicamente quedó relegado a los declarantes de actividades económicas, básicamente autónomos.



Por segunda campaña de la renta, los contribuyentes dispondrá del sistema 'Renta web', que se generaliza ya para todos los declarantes, cualquiera que sea la naturaleza de sus rentas (del trabajo, capital o actividades económicas) y que ha venido a sustituir al Programa Padre y al borrador del IRPF, ya que se trata de una mezcla de ambos.



Al sistema 'Renta web' se accederá desde la sede electrónica de la Agencia Tributaria y, en la práctica, supondrá una propuesta de declaración, como venía siendo el borrador, pero más sencillo y ampliado a todos los contribuyentes. Su principal ventaja es que el contribuyente verá despejados obstáculos directamente relacionados con la descarga informática de la información del borrador --que hasta ahora sólo recogía unas determinadas rentas-- o del programa Padre.



De la Rosa ha destacado que las principales novedades de Renta Web este año es que se recoge un mayor desglose de información en los rendimiento de capital inmobiliario y la separación del valor catastral del suelo y de la edificación, al tiempo que se incluye un enlace a la relación de municipios con valor catastral revisado (2006-2016) en la renta inmobiliaria imputada.



También se ha procedido a la simplificación en la incorporación de las deducciones por familia numerosa, ascendientes y descendientes con discapacidad y familias monoparentales; se facilita la descarga de la información en donativos; mejora en la descarga de datos, y en el caso de determinadas categorías de renta aparecerá la expresión "pendiente" en el cuadro de resultados para recordar que es necesario completar alguna información.



RECTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN



Otra de las principales novedades en Renta Web es la posibilidad de solicitar la rectificación de autoliquidación del impuesto a través de la propia declaración cuando el contribuyente haya cometido errores u omisiones que determinen una mayor devolución a su favor o un menor ingreso.



De esta forma, si el contribuyente marca la casilla de solicitud de rectificación que aparecerá en el propio modelo, la declaración hace las funciones de escrito de solicitud de rectificación de la autoliquidación. Además, esta solicitud podrá acompañarse de la documentación en que se basa la misma y los justificantes, en su caso, del ingreso efectuado por el contribuyente.



El director del Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria ha destacado que la rectificación de autoliquidación "agiliza" la tramitación para el contribuyente y ahorra costes para la Administración.



De igual forma, como novedad este año, la Agencia Tributaria va a establecer un plan piloto para la confección de un número reducido de declaraciones a partir de llamadas que realizará la propia AEAT a contribuyentes en supuestos en los que, en un determinado momento y ciertos perfiles de declaraciones más sencillas, no existan citas disponibles para la atención presencial.



El contribuyente, al solicitar su cita previa por Internet para la atención presencial y, en el supuesto de no existir en ese momento citas abiertas disponibles para el día solicitado, podrá encontrarse con la opción de ser contactado telefónicamente por la Agencia para la confección de su declaración.



En tal caso, deberá aportar a través de la web un teléfono de contacto y seleccionar un día o tramo horario en el que desee que la AEAT se ponga en contacto con él.



QUIENES ESTÁN OBLIGADOS A DECLARAR



Están obligados a presentar la declaración de la renta de 2016 los contribuyentes con rendimientos del trabajo superiores a 22.000 euros anuales. Si perciben una renta anual inferior, pero proviene de varios pagadores y la suma del segundo y posteriores supera los 1.500 euros también deberá presentar declaración, o cuando se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos no exentas, y también cuando el pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a retener o se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de retención.



No obstante, aunque no resulten obligados a declarar, todos los contribuyentes que tengan derecho a recibir una devolución tienen que confirmar el borrador o presentar la declaración para obtener su devolución.

















El director del Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria, Rufino de la Rosa, durante la presentación en Madrid de la Campaña del IRPF 2016. EFE/Manuel Carretero