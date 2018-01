Aparentemente la igualdad salarial y la equiparación de los derechos de las mujeres en el mundo laboral no es cuestión de la que tenga que ocuparse un presidente del Gobierno. Ni siquiera para pronunciarse sobre esto. En una entrevista este miércoles en Onda Cero, Mariano Rajoy ha descartado obligar por ley a las empresas privadas a la equiparación salarial entre hombres y mujeres. "No nos metamos en eso", ha asegurado Rajoy quien ha recordado que los "gobernantes deben ser muy cautos a la hora de saber cuáles son sus competencias".

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que las empresas españolas han dado pasos "en la buena dirección" para reducir la desigualdad de salarios que "ha bajado cuatro puntos desde el año 2012" lo que ha permitido a España "estar mejor que la media europea".

El jefe del Ejecutivo ha admitido que "probablemente el ritmo debería ser más rápido" pero "siempre que se den pasos en la buena dirección se hacen cosas positivas". Lo que no comparte el Ejecutivo es que "el gobierno empiece a fijar" los salarios de las empresas.

Poco tiempo ha hecho falta para que #RajoyEnOndaCero se convirtiera en trending topic absoluto en España.

¿Sancionaría a una empresa que pague menos a una mujer que a un hombre con el mismo puesto? “ No nos metamos en eso” #RajoyEnOndaCero — Ana Pastor (@_anapastor_) 24 de enero de 2018

Hace unas semanas, Islandia declaró ilegal la diferencia salarial entre hombres y mujeres.

Mariano Rajoy: "No nos metamos en eso".#RajoyEnOndaCero pic.twitter.com/S5N6DNvQxV — PabloMM (@PabloMM) 24 de enero de 2018

Qué manía tenemos de andar sacando estos temas, con lo bien que está todo ya. Y si no, lean el informe de Intermón Oxfam, lean, que a las mujeres nos va divinamente la famosa recuperación. #RajoyEnOndaCero pic.twitter.com/ULGLnGzVVj — Sofía Castañón (@SofCastanon) 24 de enero de 2018

"No me vería yo diciendo que tendrían que cobrar ustedes", ha explicado en alusión a los trabajadores de Onda Cero, al igual que ha insistido en no pronunciarse sobre si las mujeres y los hombres que desempeñen los mismas funciones en en una empresa deben cobrar lo mismo.

"No nos metamos en eso, demos pasos en la misma dirección que son como se resuelven mejor los problema y España es de los países de Europa que mejor están haciendo las cosas", ha concluido.

A lo que si manifestó su apoyo el presidente del Gobierno fue al movimiento #MeToo para animar a las víctimas de acoso sexual a denunciar, al que ha calificado de "positivo". Para el jefe del ejecutivo, este tipo de iniciativas "merece respeto y apoyo de todos" porque n"o hay cosa más fuerte que intentar aprovecharse de la gente prevaliéndose de la fuerza".