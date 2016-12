Indra sale de pérdidas en los nueve primeros meses tras ganar 48,1 millones

MADRID.- Indra obtuvo en los nueve primeros meses del 2015 un beneficio neto de 48,1 millones de euros, lo que le permite dejar atrás las pérdidas de 560,8 millones de euros registradas en el mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).



La cifra de contratación del grupo tecnológico en los nueve primeros meses del año alcanzó los 2.080 millones de euros, lo que supone un aumento del 3% en términos reportados y una subida del 6% en moneda local.







Por su parte, las ventas de la firma se situaron entre enero y septiembre en los 1.951 millones de euros, lo que representa un retroceso del 6% en términos reportados en comparación con el mismo periodo del año anterior y un descenso del 3% en moneda local.

El resultado operativo (Ebit) de la firma presidida por Fernando Abril-Martorell arrojó un saldo positivo de 104 millones de euros, frente a las pérdidas de 559 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, con un margen Ebit del 5,3%. Asimismo, el flujo libre de caja (FCF) de los nueve primeros meses de 2016 alcanzó los 44 millones de euros, frente al resultado negativo de 187 millones del mismo período de 2015, mientras que la deuda neta se redujo un 5% con respecto a diciembre de 2015, hasta los 666 millones.



En un encuentro con analistas, Abril-Martorell reiteró los objetivos de la tecnológica para 2016. El grupo espera obtener un flujo de caja positivo y mejorar el margen operativo (ebit) recurrente para todo el año, en el que espera, no obstante, una caída en los ingresos.



El presidente Indra comentó, además, que cree que Telefónica está cerca de haber vendido toda su participación en la tecnológica. "Creemos que está cerca de tener cero acciones", dijo.



Telefónica había declarado el pasado julio una participación del 2,9% en Indra desde una anterior del 6,1%. Una vez comunicada una participación por debajo del umbral del 3%, Telefónica no tendría ninguna obligación legal de comunicar movimientos adicionales en su participación hasta que no la haya vendido en su totalidad, según la legislación española.