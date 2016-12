El mayor banco italiano despide al 11% de su plantilla y trata de captar 13.000 millones para ampliar capital

MILÁN.- El mayor banco italiano, UniCredit , anunció el martes un plan para captar 13.000 millones de euros en la mayor ampliación de capital del país, para equilibrar su balance y distanciarse de la amplia crisis bancaria italiana.



La operación elevaría el ratio de capital principal del banco por encima del 12,5 por ciento en 2019, aunque UniCredit prevé profundos recortes de empleo. Contempla eliminar 14.000 empleos, o alrededor de un 11% de su plantilla a finales de 2015. Incluidas las ventas de activos anunciadas, el banco tendrá un tercio menos de empleados en 2019, frente a las cifras de finales del año pasado. "Estamos adoptando acciones decisivas", dijo el consejero delegado Jean Pierre Mustier.







Su apuesta llega en un momento difícil para los bancos y la economía italiana, con el Monte dei Paschi di Siena en riesgo de quiebra, un nuevo gobierno recién instalado en Roma y elecciones anticipadas previsiblemente el año que viene.



UniCredit, el único banco italiano considerado importante para la estabilidad del sistema financiero mundial, ha perdido más de la mitad de su capitalización este año, afectado por dudas sobre su rentabilidad, morosidad y un balance más débil que otros rivales europeos.



El banco prevé lanzar la ampliación de capital en el primer trimestre de 2017 y usar el dinero para financiar la eliminación de 17.700 millones de euros en morosidad, permitiendo mejorar sus beneficios y los pagos de dividendo en 2019.

Un hombre habla por su móvil cerca de las oficina del banco UniCredit en Milan. REUTERS

Las acciones de Unicredit se disparaban un 7,2 por ciento, y los operadores indicaban que les parecía realista el plan. El plan de remodelación incluiría no obstante 12.200 millones de pérdidas extraordinarias en el cuarto trimestre, incluyendo cambios de valoración de préstamos y costes de reestructuración.



El éxito del plan se basa en que los inversores crean que será una solución a largo plazo. El banco ya ha captado 14.500 millones de euros desde que golpeó la crisis financiera en 2008.



Mustier dijo a periodistas que los problemas de Monte dei Paschi no afectarían a los planes de UniCredit. "Confío mucho en que (la situación de) Monte Paschi se resolverá para final de año y que no tendrá impacto en nuestra ampliación de capital".



Italia está preparada para rescatar a Monte dei Paschi, el tercer mayor banco del país, si no consigue captar los 5.000 millones de euros que necesita para mantener el negocio, dijo una fuente del Tesoro. El Banco Central Europeo le ha dado hasta finales de mes para captar el dinero.