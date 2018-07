Las mejores naranjas exprimidas se merecen tres ceros

Para disfrutar del mejor zumo de 100% de naranjas no basta con exprimirlas aunque sean de las mejores. Hay que tratarlas con mimo y seguir un cuidadoso proceso como hace Don Simón, que cultiva y produce sus naranjas en Huelva. Y ese mimo pasa por manipular estas naranjas de la variedad Valencia de manera totalmente natural, recogiéndolas a mano y exprimiéndolas muy poco después, en las siguientes 24 horas a ser recolectadas.



Las naranjas Don Simón se caracterizan por su baja acidez y su dulzor natural que no entiende de aditivos. No tienen conservantes, colorantes o azúcares añadidos y se convierten en el mejor zumo 100% de naranja tras un minucioso proceso en el que se cumple un ambicioso objetivo denominado Tres Ceros: cero residuos generados, cero consumo neto de agua y cero emisiones contaminantes. Tres ceros que consiguen que Don Simón elabore un producto de diez.

De Huelva a todo el mundo

Esta iniciativa Objetivo Tres Ceros que don Don Simón lleva a cabo en sus instalaciones de Huelva, un enclave privilegiado cuyo clima permite recolectar naranjas durante diez de los doce meses del año, es exclusiva de la marca española y novedosa en todo el mundo. Además de la calidad persigue la sostenibilidad, y como Don Simón es además una empresa solidaria, cada año dona miles de toneladas de zumo a los bancos de alimentos, 125.000 solo en 2017.



Se trata de una cifra enorme, pero Don Simón exprime en su planta de Huelva 400.000 toneladas de naranjas cada año. O lo que viene a ser lo mismo: dos millones de kilos de naranjas al día.

Vista de las líneas de producción de zumo de naranja de la planta.

Cero residuos

Este volumen de materia prima y producción genera anualmente 200.000 toneladas de residuos que, sin embargo, Don Simón aprovecha. Deseca esos residuos y los transforma para fabricar cosas que poco tienen que ver con el zumo, como perfumes, aceites esenciales, botellas PET, pellets para consumo animal o complementos a distintos productos farmacéuticos y de droguería. Así se convierten “las pieles de naranja en otros productos, por conciencia medioambiental y porque nos permite ser más rentables", asegura Antonio Moreno, gerente de la planta de Don Simón en Huelva: "Algo que era un residuo y, por lo tanto, un problema, lo hemos convertido en otro producto".

Cero consumo neto de agua

En la planta Don Simón de Huelva se reutiliza todo el agua, y la del sistema de limpieza para a ser de riego tras un proceso que permite eliminar los posibles elementos nocivos, y además añadirle fertilizantes.

Cero emisiones

Respetar el medio ambiente es fundamental en una instalación de referencia. En Huelva, la depuración del vertido permite a Don Simón generar biogás metano, y así se reducen también un 40% las necesidades de gas de la planta, algo que Antonio Moreno califica como “economía circular o bioeconomía”. El objetivo final es lograr cero emisiones reaprovechando los recursos.



L. M. G.