Mercadona prevé tener la nueva web para venta online en el segundo semestre de 2018, aunque al principio solo se va a usar en Valencia capital como "laboratorio" de pruebas, y tendrá el mismo surtido que en la tienda física. Un proyecto en el que prevé invertir 20 millones de euros este año.

Eso sí, no se servirá a los clientes desde las tiendas habituales, sino que en esta prueba piloto se servirá desde la llamada colmena, un bloque logístico que la compañía tiene en Vara de Quart (Valencia), con vehículos de tres temperaturas (frescos, secos y congelados) hechos específicamente para Mercadona.

Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa el presidente de Mercadona, Juan Roig, en la que ha avanzado que el "reto" para 2020 es llegar a otras grandes ciudades.

Roig, que ha recordado que en 2017 la empresa ha gastado 141 millones en la transformación digital, se ha mostrado convencido de que Mercadona va a "tener éxito" porque "saben a dónde van", pero irán cambiando cosas conforme el 'jefe' (el cliente) pruebe este tipo de venta y vayan viendo qué servir y cómo.

En todo caso, ha apuntado que en la actualidad la venta online representa el 1% de las ventas de Mercadona y "el 45% de cuota online de la cuota de mercado en alimentación. Así, pese a que estos momentos es "más importante la venta física", ha augurado que "la venta online va a crecer mucho".

El presidente de Mercadona ha admitido que tienen "muchísima prisa" para poner en marcha la venta online, pero prefiere ir "paso a paso" para no precipitarse y hacerlo mal. En todo caso, cree que Mercadona es "la mejor preparada para hacer la venta online" y tiene "todos los mimbres para hacerlo muy bien".

El presidente de Mercadona, Juan Roig, con los miembros del Comité de Dirección del grupo de distribución, en la presentación de los resultados anuales. REUTERS/Heino Kalis

Roig ha asegurado que no le salen los números para abrir los domingos, algo que únicamente hace en "determinadas circunstancias" y que le supone "perder dinero".

"Si es por lo que el cliente quiere, el cliente quiere 24 horas todos los días del año, 365 días", pero hacer eso es "muchísimo más caro" y aunque "hay gente que le pueda ir bien" y "tenemos que cuidar al jefe [el cliente para Mercadona], también tenemos que ganar dinero", ha puntualizado. Según Roig, "si abriésemos los domingos tendríamos que subir los precios a la gente que compra entre semana". "A nosotros no nos salen los números", ha sentenciado.

Precisamente, preguntado por si se plantea subir precios, Roig ha dicho: "No es nuestra intención". Asimismo, en cuanto a las marcas en venta en las tiendas de Mercadona, ha dicho no querer entrar en esa discusión: "Nosotros queremos que el jefe [cliente] quiera un gran producto a una gran calidad y nos lo tiene que hacer un fabricante. No entramos en discusión de si desplazamos marcas blancas o marcas negras, nosotros queremos grandes productos con gran calidad a un gran precio y no entramos en más guerras o discusiones con los demás", ha concluido.