Mutua ganó 151,6 millones en 2016 y espera un beneficio de 250 millones este ejercicio

Mutua Madrileña cerró el ejercicio 2016 con un beneficio neto de 151,6 millones de euros, un 7,1% más que el año anterior, y para este año espera cerrar el ejercicio 2017 con un beneficio superior a los 250 millones de euros, teniendo en cuenta la buena evolución de los ramos de No Vida y Autos en el primer trimestre del año y una vez superados los cambios contables.

El beneficio después de impuestos del grupo se ha formulado de acuerdo con el Real Decreto del 2 de diciembre de 2016, que modifica el Plan General de Contabilidad y obliga tanto a la amortización de los activos intangibles de vida útil indefinida -fondo de comercio, marcas--, en un plazo de diez años, como a reexpresar las cuentas del ejercicio precedente con los mismos criterios a efectos comparables.

De este modo, los 151,6 millones de euros de beneficio neto en 2016 ya incluyen el impacto neto de esas amortizaciones por importe de 91,4 millones de euros, según ha indicado el presidente de la aseguradora, Ignacio Garralda. Sin estos ajustes, el grupo habría presentado un beneficio neto de 243 millones de euros, un 6,3% más que el ejercicio anterior.

El presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda. E.P.

Los ingresos por primas del grupo alcanzaron los 4.751 millones de euros, un 9,6% más que el ejercicio anterior. El crecimiento de los ingresos en el ramo de No Vida fue del 8,1%, hasta los 4.506 millones de euros, mientras que en Vida se elevaron un 49,6%, hasta los 245 millones.

El presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, ha explicado en rueda de prensa de presentación de resultados que el avance de cierre de los tres primeros meses de 2017 evidencia la continuidad de la buena evolución de los negocios de la compañía. En concreto, las primas No Vida del Grupo Mutua han crecido un 9,2%, las primas de Auto del grupo se han incrementado un 5,4% y las de Autos de Mutua Madrileña un 5,4%.

Garralda ha avanzado este viernes que el grupo estudiará "a la vuelta del verano" posibilidades de negocio en Colombia, México y Perú, países que ya había tanteado hace cuatro años. Pese a que el grupo está "muy centrado" en desarrollar su negocio en Chile, donde posee el 40% de BCI, aseguradora líder en No Vida y en el ramo de autos, no descarta realizar "prospecciones in situ" en los citados países.

El presidente de Mutua Madrileña ha señalado, además, que 2016 ha sido el primer año desde el inicio de la crisis en el que la tasación de inmuebles ha mejorado, por lo que la parte inmobiliaria ya está dando al grupo "los rendimientos que se esperaba de ella".

El principal nicho del negocio inmobiliario de Mutua Madrileña son las oficinas, principalmente en Madrid, dejando de lado las inversiones en hoteles, activos residenciales o logística. "Alguna vez hemos valorado hacer algo que no fuera oficinas, pero lo hemos descartado", ha reconocido.

El directivo también ha reconocido que la compañía ha estudiado adquirir activos en Londres y París, pero ha abandonado dichos planes. En el primer caso, debido a la posibilidad de que se lleve a cabo el Brexit, algo que supondría que la operación obtuviera el calificativo de "arriesgada".