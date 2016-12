La OPEP cierra su primer acuerdo para recortar la producción de petróleo desde la crisis

VIENA/LONDRES.- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha alcanzado un acuerdo para recortar la produción de crudo y elevar los precios. Es el primer recorte de la producción pactado dentro del cártel de los exportadores desde el comienzo de la crisis en 2008.



El acuerdo en Viena, cerrado en la reunión ordinaria de los ministros de los países de la OPEP, responsables de un tercio de la oferta mundial de petróleo, es la formalización del pacto de la cumbre de Argelia del pasado septiembre.







Allí se se fijó un tope de producción de crudo del cártel a un rango de entre 32,5 y 33 millones de barriles diarios, frente a los actuales 33,64 millones de barriles. El acuerdo alcanzado este miércoles, que tiene una duración de seis meses, entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2017.



Las diferencias entre Arabia Saudí e Irán se habían presentado como el principal escollo para el acuerdo de este miércoles. Finalmente, Arabia Saudí, el principal productor de petróleo de la OPEP, asumirá el mayor recorte entre los diferentes miembros del cártel y reducirá su producción en 486.000 barriles diarios, desde los 10,5 millones de barriles diarios actuales, mientras que Irak ajustará el suministro en 210.000 barriles diarios, hasta un total de 4,4 millones de barriles al día.

El ministro de Petróleo de Arabia Saudí, Jalid Al-Falih (c), asiste a la reunión formal de ministros de petróleo de la OPEP en Viena. EFE/Christian Bruna

Sin embargo, los miembros de la OPEP han acordado que Irán, el tercer mayor productor, incremente su oferta en 90.000 barriles diarios, dado que el país persa está recuperando su capacidad de producción tras el levantamiento de las sanciones internacionales el pasado mes de enero.

Rusia y otros productores fuera de la OPEP reducirán su oferta de crudo en 600.000 barriles diarios

Además, Rusia y otros productores de crudo no miembros de la OPEP se unirán al recorte de la producción de la organización añadiendo otros 600.000 barriles al día (bd), según afirmó el presidente de turno de la OPEP, Mohamed Bin Saleh al-Sada, que es también ministro de Energía de Catar.



El recorte de la oferta mundial de crudo deberá ser rubricado en una reunión el 9 de diciembre en Moscú y sumará así 1,8 millones de barriles diarios.



"Muchos países (productores no OPEP) están dispuestos a recortar y 600.000 barriles creemos que es más que realista. Rusia va a asumir una reducción de 300.000 barriles diarios", precisó el ministro catarí. "Como saben Rusia ha respaldado nuestra posición. Su posición era congelar la producción pero dijeron que estaban comprometidos a hacer más que eso", agregó.



Por su parte, el ministro venezolano de Petróleo, Eulogio del Pino, también destacó la cooperación entre la OPEP y otros grandes productores de fuera del grupo. "¿Qué países no opep participarán en la reunión? Rusia, Kazajistán, Uzbekistán, Kazajistán, Omán. Invitaremos a algunos países de Latinoamérica como México, Bolivia, Trinidad y Colombia", avanzó Del Pino sobre el encuentro de la próxima semana.



Vista general de la reunión de los ministros de la OPEP en Viena, donde se ha acordado el primer recorte de la producción desde 2008. REUTERS/Heinz-Peter Bader

Ante el recorte del suministro, Indonesia, que se reincorporó a la OPEP hace menos de un año, ha solicitado dejar de formar parte de la organización, por lo que es previsible que el resto de miembros se repartan los 722.000 barriles diarios que el país asiático produjo en octubre.



Por otra parte, con efecto desde comienzos de 2017, la organización ha designado al ministro de Energía de Arabia Saudí, Khalid A. Al-Falih, como nuevo portavoz de la OPEP, mientras que el gobernador de Angola, Estévâo Pedro, será el nuevo presidente del Consejo de Gobierno del cártel.



Además, la organización ha informado de que la próxima reunión ordinaria de la OPEP se celebrará en Viena el próximo 25 de mayo de 2017 para determinar si extiende en seis meses adicionales la vigencia del acuerdo.



El ministro iraní de Petróleo, Bijan Namdar Zangeneh, atiende a los periodistas en la reunión formal de ministros de petróleo de la OPEP, en Viena (Austria). EFE/Christian Bruna

A pesar de los recelos de última hora, los mercados esperaban el acuerdo en el seno de la OPEP. Sus expectativas se reflejaron en un fuerte aumento de los precios. Antes de conocerse el resultado de la reunión en Viena, el precio del Brent subía más de un 8% y superaba la cota de los 50 dólares por barril, que no alcanzaba desde finales del pasado mes de octubre.



Tras el comunicado oficial, el precio del barril de Brent se intercambiaba por 50,18dólares lo que representa una revalorización del 8,19%, mientras que el West Texas, de referencia en EEUU, se apreciaba un 8,62%, hasta los 49,13 dólares.