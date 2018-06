El muy publicitado bono social de electricidad, aprobado por el anterior Gobierno para ayudar a los colectivos más vulnerables y paliar la llamada pobreza energética, está dejando a millones de nuevos beneficiarios sin disfrutar de las ayudas: sólo 500.000 de hogares han accedido a estas ayudas.

La Fundación Civio, junto con la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), han creado una aplicación muy sencilla de utilizar mediante la cual cualquiera que se la descargue puede comprobar si cumple los requisitos normativos para acceder a esta tarifa ventajosa, y además genera los impresos necesarios para solicitar las ayudas.

Una nota de Civio recuerda que "el bono social de electricidad es un descuento en la factura eléctrica para consumidores vulnerables". "Pese a una prórroga del anterior Gobierno, forzado por las escasas solicitudes y la complejidad de su propio sistema, y a la ampliación del plazo para solicitarlo, solo lo han pedido algo más de 500.000 a 31 de mayo", añade la citada fundación.

De esta forma, se calcula que cerca de dos millones de hogares perderán en octubre el bono social si no se acogen al nuevo modelo y lo notarán en su factura de la luz de ese mismo mes.

“Además”, añade Civio, “millones de posibles beneficiarios no están disfrutando las ayudas del nuevo modelo, vigentes desde el pasado mes de octubre”.

Cómo funciona

La aplicación es capaz de calcular si un hogar tiene derecho al citado bono social al ingresar una serie de parámetros "como su renta individual o familiar, si todos los ingresos de su unidad familiar son por jubilación o incapacidad, o si su caso presenta circunstancias especiales", tales como "que algún miembro de su unidad familiar presente una discapacidad igual o superior al 33%, o sea víctima de violencia de género, entre otras".

Esta aplicación, que no recoge ni envía ningún dato personal, simplemente responde al usuario con un impreso adaptado a su caso, lo que facilitará la solicitud de estas ayudas.

"Una política pública como esta, destinada a los colectivos más vulnerables, no ayuda si no se comunica, se simplifica el proceso y se cuida que los ciudadanos no tengan problemas para acceder a ella", comenta Eva Belmonte, responsable de proyectos de Civio, y añade: "En el caso del nuevo bono social, la dinámica ha sido todo lo contrario: un sistema farragoso, difícil de entender, que no ha llegado a la mayoría de posibles beneficiarios y que, en un primer paso del proceso, gestionan las propias eléctricas".

Según Belmonte, en los próximos días la fundación solicitará una reunión con el nuevo Ministerio para la Transición Ecológica para plantear, por un lado, una simplificación del proceso burocrático para acceder a las ayudas y que su tramitación quede en manos del propio Gobierno y no de las eléctricas; y por otro, “que se modifiquen los requisitos de acceso y que los distintos colectivos vulnerables puedan beneficiarse con igualdad de condiciones, especialmente las viudas, que han sido excluidas en la reforma”.