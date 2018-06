El presidente de Bankia dice que "no es un buen momento" para que el Estado venda más acciones del banco

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha admitido este martes que ahora "no es buen momento" para la privatización de Bankia, debido a la valoración que actualmente tiene en los mercados el sector financiero, si bien considera que este proceso que debe culminar con la venta de la entidad "tampoco se puede eternizar".

Durante su comparecencia ante la comisión que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorros, Goirigolzarri ha explicado que aunque la gestión que se lleva a cabo influirá en la cotización de la entidad, esta también "depende mucho del valor que le ponga" el mercado "al sector financiero" que, a día de hoy, cree que está "penalizado" ante una situación de "tipos negativos".

En este sentido, ha mostrado su confianza en que ese valor se incremente "en los próximos meses cuando se cambie la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE)", elevando los tipos de interés y retirando los estímulos de liquidez.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, momentos antes de su comparecencia ante la Comisión de Investigación de la crisis financiera España del Congreso de los Diputados. EFE/Chema Moya

Pese a señalar que, en todo caso, la decisión de cuándo y cómo se debe privatizar la entidad debe tomarla el Gobierno, Goirigolzarri ha pedido "ser oportunista" con la operación. "Tenemos que ser oportunistas. No tenemos una situación de agobio de tiempo, pero tampoco se puede eternizar", ha dicho.

Además, ha señalado que el hecho de que exista un plazo para vender Bankia y diluir la participación estatal de la entidad "es consecuencia de la ley", que fija los plazos para la venta de las inversiones públicas en concepto de ayudas.

En su comparecencia, además, Goirigolzarri ha adelantado que Bankia cerrará este año con un beneficio "en el entorno" de los 800 millones de euros. El presidente de la entidad ha realizado esta estimación al responder a la pregunta del portavoz de ERC, Joan Capdevila, sobre cuántos años necesitaba la entidad para poder amortizar los llamados DTA, créditos fiscales diferidos.

En este sentido, ha diferenciado entre los DTA monetizables, asegurados por los del Estado, y los no monetizables, que no lo están. "Desde el punto de vista del accionista de Bankia, del contribuyente, lo que les tiene que preocupar son los no monetizables. Pues bien, nosotros tenemos 1.800 millones, y este año Bankia ganará en el entorno de 800 millones", ha dicho.