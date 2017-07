Superada la votación del CETA, el techo de gasto es el punto clave para asentar la nueva relación entre PSOE y Podemos, además de ser uno de los frentes por los que la formación morada presiona al Partido Socialista para visibilizar que hay una alternativa al Gobierno de Mariano Rajoy.

La portavoz de la Ejecutiva de Podemos y secretaria de Participación, Noelia Vera, pedía este lunes al PSOE que convenza a su "socio" de Nueva Canarias, el diputado Pedro Quevedo, que se presentó a las pasadas elecciones en coalición con el Partido Socialista, para que vote contra el techo de gasto para 2018 propuesto por el Ejecutivo, y ofrecía al partido de Pedro Sánchez toda la colaboración de Podemos para lograrlo. El Partido Socialista ya ha aclarado que también se opondrá al techo de gasto de Rajoy.

"A mí me gustaría ver al PSOE manteniendo un diálogo con un socio como Quevedo, para que no pase lo que pasó con los Presupuestos", afirmaba Vera. El diputado de Nueva Canarias, que no tiene relación orgánica con el PSOE, votó a favor de las cuentas del Gobierno, y hoy Vera criticaba la "actitud apática" y "poco activa" del Partido Socialista para "pedir explicaciones", o "quizás exigir alguna explicación a Quevedo".

A su juicio, y aunque el pacto entre Quevedo y el PSOE fuera de carácter electoral, "hay decisiones estratégicas" en las que "un socio con el que te presentas a las elecciones" tiene que actuar de forma coherente a las ideas presentadas en el marco de esa coalición. "Fue una situación bastante pasiva del PSOE, que no dialogó con él, y esperemos que esta vez sí lo haga", apostillaba.

Podemos presentará en los próximos días un paquete de medidas económicas "que podrían poner solución y empezar a sacarnos de la crisis"



En lo que respecta al techo de gasto aprobado este lunes en un Consejo de Ministros extraordinario, y fijado en 119.000 millones, la portavoz de la Ejecutiva de Podemos ha tildado la cifra de "dramática para las mayorías sociales de este país", y ha considerado que esta es una cantidad "insuficiente, que consolida los recortes".

Por eso su formación presentará en los próximos días un paquete de medidas económicas "que podrían poner solución y empezar a sacarnos de la crisis poco a poco". Este paquete programático, que irá en la línea de los presupuestos alternativos elaborados por el grupo parlamentario Unidos Podemos, en respuesta a las cuentas de Rajoy para 2017, se vertebrará sobre dos ejes: la flexibilización del objetivo de déficit y la importancia de establecer un suelo de ingresos.

Este último punto es fundamental, y previsiblemente será clave en las reuniones entre Unidos Podemos y el Partido Socialista que tendrán lugar en los próximos días.

A juicio de Vera, el techo de gasto aprobado por el Gobierno desmonta su argumento de que España ha salido de la crisis: "Si la comparamos con la cifra de 2010 nos damos cuenta de que hemos bajado demasiados escalones, son 60.000 millones de euros menos", apuntaba.

Vera y Pablo Echenique, secretario de Organización y coportavoz del Consejo de Coordinación de Podemos —su Ejecutiva—, han comparecido este lunes en la habitual rueda de prensa posterior a la reunión de este órgano, en la madrileña sede de la formación, en calle Princesa.

Al PSOE le queda "camino por andar"

Tras la reunión de la semana pasada entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, Vera afirmaba este lunes que ambos secretarios generales mantienen el contacto, como lo hacen las respectivas portavoces parlamentarias de PSOE y Unidos Podemos, Margarita Robles e Irene Montero. No obstante, asegura que su grupo parlamentario aún no ha decidido quiénes participarán en las reuniones con el PSOE para estudiar cómo plantar cara a las políticas del PP.

En la misma línea, la portavoz de la Ejecutiva de la formación morada reconocía que hay "un cambio positivo" entre la etapa de la Gestora y la que vive hoy el PSOE con Pedro Sánchez al frente. "Se diferencia de forma notable con las decisiones que estaba tomando la Gestora", sostenía, antes de avisar de que "todavía queda camino por andar".

En otro orden de cosas, el secretario de Organización de Podemos también ha valorado "muy positivamente" la manifestación de este domingo en Madrid, en el marco del Orgullo LGTBI Mundial, y ha expresado que en su formación se sienten "particularmente orgullosos" de España en lo que respecta a la defensa de los derechos LGTBI. "Es un tema por el que somos vanguardia y somos mundialmente conocidos", insistía Echenique, recordando que los avances en esta materia han llevado a PP o C's a cambiar de posición y no oponerse al matrimonio homosexual y otros avances en esta dirección.