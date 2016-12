Reorganización de Banco Popular abre puerta a fusiones postergadas

MADRID, 2 dic (Reuters) - El relevo del presidente de Banco Popular podría abrir el camino a una posible fusión con otro banco y desencadenar una nueva ronda de consolidación en el sector bancario español, cinco años después de que la crisis financiera europea causara la anterior.



Ángel Ron defendió durante mucho tiempo que Popular era lo bastante sólido desde el punto de vista financiero como para mantenerse independiente. Pero una rebelión de parte de su accionariado por su fracaso a la hora de limpiar activos tóxicos por 30.000 millones de euros terminó indicándole la puerta de salida este jueves.



El nombramiento de Emilio Saracho, uno de los vicepresidentes de JP Morgan Chase, como nuevo presidente y el mínimo histórico de las acciones podrían alentar un movimiento de los rivales que han rodeado al banco, desatando a su vez una nueva ola de operaciones de concentración, dijeron analistas y banqueros.







El sector bancario español ya ha sufrido una buena criba pasando de 55 a 14 integrantes desde 2008, año en el que estalló la burbuja inmobiliaria que terminó forzando al Gobierno a agrupar una serie de bancos fallidos. Aunque todavía hay margen para que el número siga menguando.

"Los cuatro grandes (bancos) están ahí pensando '¿cómo lo vamos a hacer?'", dijo un banquero senior en Madrid que pidió el anonimato. "Es un sector muy incestuoso en el que nada sucede sin que todos lo sepan. Necesitan un catalizador, que alguien dispare primero".



El diario Expansión dijo el jueves sin citar sus fuentes y antes de la salida de Ron, que Popular estaba manteniendo contactos con BBVA y con otras entidades españolas para explorar una posible fusión que facilitase la limpieza de su balance. El segundo banco español tiene una capitalización bursátil diez veces superior a la de Popular y suficiente músculo financiero.





La revuelta de accionistas del Popular estuvo liderada por el multimillonario mexicano Antonio del Valle, quien según fuentes bancarias es partidarios de fusionar la entidad con un competidor.



Los tres mayores bancos españoles (Banco Santander Caixabank y el propio BBVA) han cercenado sus costes este año, lo que según analistas ha ayudado a aplazar la necesidad de una segunda ronda de consolidación. La incertidumbre política generada por 10 meses de un Gobierno en funciones en España tampoco favoreció que se intentaran operaciones.



Pero los grandes jugadores del sector analizan adquisiciones como una solución a más largo plazo para el estrechamiento de los márgenes de beneficios y Popular es uno de los varios bancos medianos y pequeños que podrían convertirse en objetivos.



Unos tipos de interés históricamente bajos y la fiera competencia para sostener unas menguantes carteras de préstamos han reducido a la mitad la tasas de rentabilidad de las entidades. En respuesta a esta coyuntura, Santander, Caixabank y BBVA han anunciado recortes de plantilla y cierre de oficinas en España.

Objetivo tentador

"Este entorno de tipos de interés muy bajos imposibilita que la banca llegue a un nivel de rentabilidad suficiente y la única alternativa para mejorar esta rentabilidad pasa por el proceso de reestructuración", dijo José Luis Suárez, profesor de dirección financiera de la escuela de negocios española IESE. Suárez añadió que la debilidad de Popular aceleraría el proceso de consolidación y que esperaba un comienzo de las fusiones en el primer semestre del año que viene.

Por debajo de los grandes, grupos surgidos de antiguas cajas de ahorro como Liberbank e Ibercaja, e incluso la quinta entidad del sector Banco Sabadell podrían atraer compradores. Pero Popular podría ser el objetivo más tentador por su precio y su sólida cartera de pymes.



Otro banquero en Madrid dijo que a los grandes podría no merecerles la pena hacer esfuerzos por Ibercaja o Liberbank, mientras que una operación de mayor calado con Sabadell o Popular podría resultar más tentadora.



Los analistas de Morgan Stanley dijeron que una fusión Popular-BBVA tendría sentido, destacando que Popular ha caído un 66 por ciento en el último año, con un valor bursátil tres veces más barato que el valor en libros. Además, el foco que ha puesto BBVA en los mercados emergentes en los últimos años hace que una expansión de vuelta al mercado español pueda beneficiarle.

Santander, BBVA y Caixabank han publicado planes estratégicos que no contemplan adquisiciones, pero todos han dicho que estudiarían las oportunidades que surgiesen. Suárez, el profesor de IESE, dijo que Caixabank, que se acercó informalmente a Popular en 2012, era el mayor aspirante a fusiones porque su foco en el mercado doméstico le ha impedido encontrar negocios más rentables en el exterior, como han hecho Santander y BBVA.



El margen de interés de Caixabank, el mayor banco español por activos domésticos, se ha estancado este año y ha presentado una oferta por el capital que no tenía en el portugués Banco BPI , un gran paso fuera de su mercado nacional.



Responsables de España y Europa han pedido recientemente más consolidación en el sector bancario. El Gobierno español podría estar trabajando ya en la fusión de Bankia, nacionalizada en 2012 tras un rescate europeo de 22.000 millones de euros, con BMN, otro banco de capital público más pequeño, aunque también podría abrir una subasta.



"Este camino de consolidación no esta agotado", dijo el viernes pasado el gobernador del Banco de España, Luis María Linde.