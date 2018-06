Repsol aumentará producción y dividendo en recta final de su plan estratégico

Después de apretarse el cinturón reduciendo inversión y dividendo, y sanear su balance con multimillonarias ventas de activos tras la cuestionada compra de Talisman en 2015, Repsol ofreció un panorama más halagüeño para el final de un plan estratégico de cinco años con el precio del crudo soplando a favor.

La petrolera española anunció el miércoles estimaciones actualizadas hasta 2020 que el mercado aplaudía con subidas de la acción del 2,6 por ciento, destacando la vuelta al dividendo de 1 euro por acción en el horizonte del plan, pero también un incremento en la producción de hidrocarburos y un decidido empujón al negocio de refino y marketing, uno de los más eficientes de las grandes petroleras europeas.

Repsol invertirá 15.000 millones de euros en total hasta 2020, año en el que la producción se habrá incrementado hasta los 750.000 barriles diarios. De esta suma, 4.000 millones de euros se destinarán a lo que denomina nuevas iniciativas para reforzar el negocio de refino y marketing (downstream), mientras que el capex o inversiones para el área de exploración y producción sumará 7.900 millones.

Prevé elevar la remuneración al accionista hasta alcanzar 1 euro

Las nuevas inversiones, para las que no tendrá que apalancarse gracias a los 3.800 millones de la venta de su participación histórica en Gas Natural, recaerán en petroquímica, estaciones de servicio, lubricantes y también en trading (1.500 millones), así como proyectos con bajas emisiones de CO2 (2.500 millones).

El logo de la petrolera española Repsol en una estación de servicio en Madrid. REUTERS/Andrea Comas

"Y todo con el escenario más ácido de 50 dólares por barril", destacó el consejero delegado, Josu Jon Imaz, ante los periodistas, en alusión al precio medio previsto para el barril de petróleo en el resto del periodo, conservador frente a los casi 76 dólares a los que cotiza actualmente el Brent. "Teniendo en cuesta el coste de reposición de las reservas, los 50 o 60 dólares pueden ser un suelo para el precio del crudo en los próximos años", añadió.

De probarse este último escenario, Repsol no descarta acelerar el desarrollo de sus proyectos orgánicos o ejecutar recompras de acciones adicionales al compromiso actual de recomprar todas las acciones que se emitan como dividendo en 'scrip'.

Repsol invertirá 2.500 millones para crecer en negocios de bajas emisiones e irrumpir en negocio eléctrico

Imaz defendió una vez más el gas como energía de transición y respaldo ante las todavía intermitentes energías renovables, mientras el mundo se mueve hacia economías con menores emisiones de carbono.

El ejecutivo vasco dijo que la venta de Gas Natural y la consiguiente desaparición de conflictos de interés abría la puerta a reconstituir un negocio del que Repsol se vio forzado a salir en 2013 para preservar el grado de inversión tras la expropiación de la argentina YPF.

El presidente de Repsol, Antonio Brufau y el consejero delegado, Josu Jon Imaz, antes de presentar el plan estratégico de la compañía para el periodo 2018-2020. EFE/Javier Lizón

Con un 60% de su producción basada en gas, Repsol competirá con su antigua participada tanto en el mercado mayorista de gas, en el que busca una cuota de mercado en España superior al 15% en 2025, como en el segmento minorista de gas y electricidad, donde quiere alcanzar los 2,5 millones de clientes (más del 5% del mercado ese año).

Imaz no quiso precisar el perfil de activos que se comprarán en el sector eléctrico y dijo que seguían hablando con varias empresas al respecto, pero recordó que no serían en segmentos regulados y que su cuantía no sería relevante (decenas o centenares de millones de euros a lo sumo).

"(Destinaremos) 1.000 millones de euros a gas (mayorista y minorista) y 1.500 mlns a generación renovable (en Iberia). No vamos a ir comprando activos (sueltos), queremos capacidades", dijo.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imáz, durante la presentación del plan estratégico de la compañía para el periodo 2018-2020. EFE/Javier Lizón

Imaz también señaló que Repsol quería ser un actor relevante en la generación distribuida, más descentralizada y enfocada al cliente, algo que probablemente requerirá de cambios regulatorios a los que el recién llegado Gobierno socialista podría mostrarse más dispuesto que el anterior.

"Queremos llegar al cliente, sin ataduras de regulación nosotros queremos competir... y la generación distribuida será uno de los vectores de crecimiento para Repsol".

Los analistas acogieron favorablemente las noticias sobre inversiones y dividendo de Repsol. "La actualización estratégica desvelada esta mañana debería reconfortar al mercado en cuanto a que los fondos de la venta de Gas Natural se reinvertirán en el negocio de manera orgánica sin necesidad de adquisiciones de envergadura", dijeron analistas de Morgan Stanley en un informe para clientes.